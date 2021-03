La negación de la participación en un Torneo Departamental de Voleibol evidenció, una vez más, una serie de anomalías de la Liga Santandereana de la disciplina, según denuncias de varios clubes de Santander.

Entre ellas, argumentan determinaciones arbitrarias por parte del presidente de la Liga, Félix Mauricio Antolínez Díaz, quien, según ellos, maneja la entidad a su conveniencia.

Varios entrenadores y delegados de los clubes de voleibol de Santander manifestaron su inconformismo por la manera como fueron excluidos del Campeonato Interclubes a disputarse el 26, 27 y 28 de marzo, en las categorías 2002 masculino y 2003 femenino.

Según ellos, fue una determinación arbitraria por parte de la Liga, presidida por Antolínez Díaz, teniendo en cuenta que se eligió a un club por municipio, en un proceso de selección a dedo.

“La Liga me niega la participación a un Departamental Interclubes. Lo único que decía era que tocaba inscribirse”, dijo Cristian Camilo González Maldonado, representante legal del Club Legions de Bucaramanga.

“No deben negar la participación porque tengo el reconocimiento deportivo y la personería jurídica. Tampoco hay una carta oficial del Comité de la Liga donde explique el porqué el club no puede participar”, agregó.

Así como González Maldonado, son varios los entrenadores y directivos de los clubes locales y regionales que exponen inconsistencias en las decisiones tomadas por la Liga.

Uno de ellos es William Armando Lozano, presidente del Club Warriors de Floridablanca, quien afirmó que “en Floridablanca hay clubes que llevan tres, cuatro o seis años funcionando, y de un momento a otro aparece un club que la Liga promociona como de Floridablanca, que lleva tres semanas funcionando, y misteriosamente ese club es el representante de Floridablanca ante la Liga, sin estar inscrito en el Ideflorida. La parte ética, la parte deportiva y los sueños de los deportistas se ven truncados por ese tipo de manejos. Debería ser algo con más transparencia. La Liga debió emitir un comunicado a los Inder de cada municipio y ellos realizar la convocatoria, porque estamos hablando del deporte de un municipio”.

Mario Andrés Ramírez, representante del club Tigers del barrio La Cumbre, también criticó el accionar de la Liga, porque para él lo más sensato “era realizar una convocatoria de entrenadores para elegir quién dirigirá la selección representativa del municipio. Contrario a eso se impuso el entrenador, que es una persona que lleva trabajando 15 días en el municipio. Lo que pedimos es que primero consulten con los clubes, porque tenemos muy buenos deportistas que merecen estar en estos torneos”.

La Liga debe ser abierta

Adrián Villanueva, representante legal del Club VM Voley Club, de San Gil, y miembro de la Junta Directiva de la Liga hasta el año anterior, expone que su retiro obedeció a su inconformidad con algunas decisiones y manejos de La Liga, y que las manifestó ante la Federación Colombiana, sin recibir respuesta.

“Pienso que la Liga debe verse como una institución que dé participación masiva a los clubes de todas las regiones. Que ayude a que los jóvenes se integren y participen alrededor de este deporte. La Liga debe ser un ente que convoque a la unión”, puntualizó.

Jhon Jairo Bolívar, del Club Xtreme Volley de Barrancabermeja, indicó que “yo saqué del todo al Club, decidí no continuar porque se veía un mal manejo del presidente de la Liga. Él no convoca a reuniones, todas las decisiones las toma arbitrariamente. Nunca fue a apoyar, no hay ninguna preparación, ni inclusión para los deportistas y los clubes”.

Frente a estas molestias, que también se evidenciaron en redes sociales, la Liga emitió un comunicado en el que, entre otros puntos, indicó que “como su título lo expresa, el torneo es invitacional, es decir que la Liga Santandereana de Voleibol decide a quién invitar, no existe ninguna obligación con ningún club para que participe del evento”.

También señala que “en el reglamento del campeonato se expresa que se invitará a un solo club por municipio y que como Liga tenemos que propender por la participación de clubes que sean afiliados a la Liga o estén en proceso de afiliación”.

Agregó que “el formulario de inscripción en el encabezado era muy claro que el inscribirse no aseguraba un cupo para el campeonato interclubes”.

Sin reuniones

El Ingeniero César Guevara, miembro del Comité de La Liga, Director de Cajasán y amante de este deporte, dijo no haber asistido a la primera reunión del Comité Ejecutivo.

Aclaró que su idea “es trabajar en equipo y retomar el protagonismo del voley en nuestro territorio y el país”.

Finalmente, en el certamen femenino fueron confirmados los clubes: VM Voley Club (San Gil), Anvol (Barbosa), Wolf (Piedecuesta), Olympic Club (Floridablanca), Juva (Oiba), Speed Volley (Bucaramanga) y Máster Voley (Barrancabermeja). Además fueron invitados el Club Celta Élite de Saravena y Volley Club Eagles de Sogamoso.

En el torneo masculino aparecen: VM Voley Club (San Gil), Anvol (Barbosa) ST (Sabana de Torres), Cuzamanes (Lebrija), SJ (San Joaquín), Wolf (Piedecuesta), Élite Sports (Vélez), Kronos (Barrancabermeja), Eagles (Sogamoso) y Celtas Élite (Saravena).