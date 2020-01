Más recursos para competir y perfeccionar el estilo de vida, más y mejores escenarios deportivos, evitar la partida de los atletas más destacados a otras regiones y diálogo constante con los protagonistas, son algunos de los pedidos de los deportistas santandereanos a los nuevos gobernantes de Santander para el 2020.

El 2019 dejó un sabor agridulce en el paladar el deporte local, teniendo en cuenta que, a pesar de que nuestros héroes continúan cosechando grandes éxitos, cada día los obstáculos son más adversos a la hora de analizar las condiciones en las que defienden los colores de la tierra del ‘Cañón del Chicamocha’, muchas veces sin recursos para competir, sin escenarios adecuados y con un promedio de apenas seis meses de contrato en el año.

Más apoyo

El patinador Juan Jacobo Mantilla Pinilla, considerado el mejor deportista del año 2019 por esta casa periodística, indicó que “a los nuevos dirigentes que entran, primero felicitarlos y con relación al deporte, pedirles un sincero aporte, no solo para el patinaje, sino para todos los deportes. Un sincero apoyo, que sea valioso y honesto, porque algunos deportistas no contamos con los suficientes recursos como para asistir a todas las válidas importantes que se necesitan para estar en un nivel adecuado”.

A Juan Jacobo le tocó luchar tanto dentro como fuera de las pistas de patinaje, debido a que muchas veces no encontró el respaldo de los entes gubernamentales. “Es complicado, hay que buscar de una y otra forma para poder seguir en el deporte y gracias a Dios con los sacrificios que se han hecho con mi familia, la Liga y mi club, hemos llegado a estas alturas”, reconoció el campeón del mundo juvenil.

Ser escuchados

Mientras tanto, uno de los históricos del deporte santandereano, el ciclista Víctor Hugo Peña, primer colombiano en portar la camiseta de líder del Tour de Francia, indicó que “yo le pediría al gobernador y a los alcaldes que permitieran que los deportistas se acercaran y por lo menos a que recibieran un consejo porque es que los dirigentes no escuchan, ellos tienen unas tareas que al final cuando vienen los resultados deportivos, no están y tenemos deportistas compitiendo por otras regiones porque acá no encuentran respaldo. El dirigente deportivo dice hicimos el estadio, arreglamos la cancha, sí listo, muy bien, se gastaron una cantidad de dinero, pero las medallas no están, deben acercarse y preguntar a los que saben hacer deportes, un deportista quizá no sabe administrar, pero si sabe como son los procesos deportivos, y muchas veces los manejan personas que nunca compitieron y que no saben que es un proceso deportivo de alto nivel”.

Más organización y mejores escenarios

Mientras tanto, la basquetbolista María Esperanza Delgado, con proceso en selecciones Santander y selecciones Colombia, y en los últimos años compitiendo en Estados Unidos, sostuvo que “desde mi punto de vista y por lo que he escuchado de otros deportes, se pide es más apoyo económico. En baloncesto tenemos un problema y es que muchos deportes practican en el coliseo Vicente Díaz Romero y sería bueno que se tengan los escenarios apropiados. El apoyo económico es muy importante y lo digo por la experiencia que viví en Estados Unidos, la organización que tienen en cada Liga, en cada División y en cada Universidad es excelente, y es algo que Colombia y el departamento deberían copiar”.

Evitar la partida de los mejores

Finalmente, el ciclista Germán Darío Gómez Becerra, uno de los deportistas que debió partir a Boyacá a raíz de la falta de apoyo en Santander, afirmó que “le pido a todos los dirigentes que tratemos de impulsar más el deporte en todas las modalidades, en el ciclismo, especialmente, necesitamos en Santander mucho más impulso, ya que hay muchos deportistas que abandonan la disciplina por falta de apoyo. Se sabe que todo principio es duro, sobre todo en el deporte. Yo encontré personas y entidades que me apoyaron, como la Alcaldía de Betulia y grandes entrenadores deportivos; pero después de ir creciendo poco a poco, digamos que dejé de crecer por falta de apoyo de los directivos y tuve que tomar decisiones como la de irme para Boyacá”.