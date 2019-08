El renacer de Jossimar Calvo Moreno

Luego de casi 20 años practicando gimnasia y de haberse consolidado como el mejor de este deporte en la región y el país, el cucuteño Jossimar Calvo Moreno ha tenido que empezar de cero. Una lesión en el hombro hace seis meses lo sacó de toda actividad deportiva y tras la operación y la recuperación ahora comienza de a poco –como en esos primeros años– a enamorarse de la gimnasia y a perder el miedo a los aparatos.

Ha empezado a retomar la movilidad y la flexibilidad del brazo izquierdo, pero reconoce que el proceso ha sido bastante duro. Ahora ya está un poco mejor y ha ido entrenándose en los aparatos, aunque con rutinas muy básicas.

Estar tanto tiempo en recuperación le hizo perder masa muscular y estado físico, pues solo podía entrenar las extremidades inferiores. Ahora es inevitable que deje de sentir miedo, pero con el amor que le tiene a este deporte combate esa sensación.

“No me están forzando, voy haciendo lo que puedo, esperaba que la recuperación fuera más corta y rápida, pero al final lo importante es que pueda estar bien y que retome el nivel que tenía antes de la lesión. Ya me estoy montando a los aparatos y retomando la confianza”, aseguró Calvo Moreno.

Sus jornadas de entrenamientos se hacen bajo la mirada atenta de su entrenador Jairo Ruiz, sus asistentes y médicos que lo vigilan para que no se vaya a volver a lastimar el hombro.

Ruiz contó que están muy satisfechos con la recuperación progresiva que ha presentado el deportista, no solo en la parte técnica sino en la médica que continuamente lo está evaluando. En la última valoración se evidenció que aún presenta inflamación en el tendón, pero es normal dentro del proceso de recuperación.

“Estamos cumpliendo los plazos y esa es una de las claves del éxito de los procesos de recuperación en este tipo de cirugías, por ahora ha ido trabajando en recuperar la movilidad y flexibilidad, así como en el fortalecimiento de los músculos”, manifestó el entrenador.

A la par del tratamiento médico que ha tenido, se ha hecho un acompañamiento sicológico para que pierda ese miedo que sienten los deportistas luego de una lesión.

Necesita volver a estar en acción, eso es lo que más le gusta de ser deportista, pero sabe que tiene que ir poco a poco aunque a veces el dolor lo invite a parar. Está acostumbrado a tener que reponerse de situaciones difíciles; por eso, de esta sabe que saldrá victorioso.

“Tengo que ir con calma, pero estoy muy contento de cada paso que voy dando. La idea es mejorar pronto, pero sin ponerme en riesgo nuevamente”, dijo Calvo Moreno.

NO HAY AFÁN

No hay fecha de regreso a las competencias. Dentro de mes y medio hay un Campeonato Mundial, pero lo más probable es que no asista aunque está inscrito, porque aún no está en las mejores condiciones. Tal vez su regreso se dé en los Juegos Deportivos Nacionales en noviembre donde se espera, con Norte de Santander, suba a los podios que tanto extraña, pero es consciente de que será un regreso lento.

Su meta sigue siendo conseguir un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y mientras haya posibilidades lo seguirá intentando, y para eso se concentrará el próximo año para participar en las competencias de Copas del Mundo que dan puntos para estas justas.

Mientras se pone a punto, continuará con los entrenamientos básicos que le permiten ir tomando forma poco a poco y que lo entusiasman a pesar del dolor por estar cada vez más cerca de volver a competir

ALGUNOS DE SUS LOGROS

Con 17 años, ganó una medalla de oro y una de plata en Juegos Panamericanos de 2011.

En los Juegos Deportivos Nacionales de 2012 logró siete 7 preseas de oro, el deportista con más medallas en la región.

Ha logrado alzarse con medalla de oro en varios torneos internacionales, entre los que se destacan: el mundial de Gimnasia de Bélgica, el Challenger Cup de Croacia en 2013, y Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014, en los Juegos Suramericanos de 2014 y la Copa Mundo de Sur en 2014.

En los Juegos Panamericanos de 2015 se convirtió en el primer colombiano en lograr tres medallas de oro en una misma edición de esta cita deportiva. En dichos Juegos se alzó además con una medalla de plata y una de bronce, convirtiéndose en el colombiano más laureado.

En 2015 Jossimar Calvo recibió la Medalla Juana Rangel de Cuéllar, la máxima distinción que otorga el municipio de Cúcuta.

En diciembre de 2015 El Espectador lo catalogó junto a Caterine Ibargüen y Nairo Quintana19 como uno de los mejores deportistas colombianos. También recibió de manos del Comité Olímpico Colombiano el galardón en los Premios Altius.

Se clasificó para los Juegos Río 2016 y se convirtió en el segundo gimnasta colombiano en clasificar a unos Juegos Olímpicos. En aquella cita mundial Calvo ocupa el décimo puesto en gimnasia artística.