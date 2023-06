En Floridablanca se realizó el primer Festival Estudiantil de Atletismo.

Con la participación de estudiantes de 15 colegios de Floridablanca, este sábado se llevó a cabo la final del primer Festival Estudiantil de Atletismo, organizado por la Media Maratón de Bucaramanga FCV.

Durante dos meses se desarrollaron las competencias en las instituciones educativas, entre más de 8.000 estudiantes, para lograr su cupo en las finales de las diferentes categorías: prejuvenil (2K) y juvenil femenina y masculina (3K), que se corrieron en el estadio Álvaro Gómez Hurtado, de Floridablanca.

Los ganadores

En la categoría prejuvenil masculina, Daniel Triana, del colegio Técnico Vicente Azuero sede D, resultó ganador con un tiempo de 7’:42’’; y en la femenina el trofeo fue para Sofía González, estudiante del colegio Reina de la Paz, con un tiempo de 9’:29’’.

Para los competidores de la categoría juvenil, Juliana Barrios, también del Técnico Vicente Azuero Sede D, fue la ganadora con un tiempo de 15’:35’’; y Sebastián Cotes, estudiante del colegio Reina de la Paz, con 12’:00’’ en su recorrido, celebró en la rama masculina.

“Con estas actividades queremos que los jóvenes encuentren hábitos de vida saludables, puedan desarrollar y reforzar sus habilidades deportivas y el aprovechamiento del tiempo libre de forma productiva”, manifestó Mariela Sánchez Aguirre, gerente de gestión social de la FCV.

Por su parte, Sofía González, ganadora de la categoría prejuvenil, afirmó que el triunfo en esta competencia significa un gran logro. “Nunca me había ganado un trofeo y esto me hace sentir muy orgullosa de mí. Me gusta el deporte y seguiré entrenando”, dijo.

Finalmente, Sánchez agregó que “con esta actividad damos inicio a las finales estudiantiles en los diferentes municipios del área metropolitana. Agradecemos a los padres de familia, a las instituciones que se vincularon a este evento y a todos los que apoyaron a estos jóvenes deportistas”.