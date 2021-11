Emoción y satisfacción se reflejaba en el rostro de Jenny Marcela Arias, la boxeadora risaraldense que participó en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, tras recibir del gobernador de Risaralda, Victor Manuel Tamayo Vargas, la llave simbólica del apartamento que hace unos meses atrás le prometió el mandatario y que hoy le fue entregado.

“Gobernador hoy me ha cumplido un sueño, tener casa propia, pero quiero contarle que en este hogar que usted hoy me regala llevaré a vivir a mis padres”, dijo la boxeadora risaraldense, Jenny Marcela Arias.

La deportista no solo agradeció al mandatario el gesto de haberle permitido tener casa propia, también por el apoyo que le ha brindado a su papá, quien requiere de una intervención quirúrgica y, que este miércoles 24 de noviembre se la harán en una clínica de Bogotá.

“La verdad señor Gobernador, me quedo sin palabras, la salud es lo más importante, me ayudaste a cumplir un gran sueño y es ayudarme con la salud de mi padre, he quedado muy tranquila. Sé que no es una obligación y como todos hemos podido ver aquí no hay un gobernador, sino un ser humano”, expresó Jenny Arias.

Por su parte, el Gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, no solo exaltó su excelente participación en los Juegos Olímpicos, sino de manera especial, su bondad, sencillez y humildad.

“Es una mujer que nos ha hecho quedar muy bien a nivel internacional, una mujer humilde, una familia sencilla que admiramos y queremos mucho, y qué bueno, que se le cumplió ese sueño. Aunque me llamó supremamente la atención con ese gesto de ella de poderle entregar esa casa a sus papacitos para que vivan allí, me parece que eso habla mucho de la nobleza de Jenny”, expresó el Gobernador de Risaralda.

Arias estuvo cerca de lograr la medalla de bronce en Tokio, pero la decisión la privó de ese gran sueño ante la filipina Nesthy Petecio.

Así como Jenny son muchos los deportistas que sueñan con tener una casa. También le pasó a otra boxeadora, Ingrit Valencia.