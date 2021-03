La vida le sigue dando alegrías a Johanis Menco Castillo, deportista de Santander, quien ahora practicará el paraciclismo, luego de haber recibido su nueva bicicleta de manos de Ernesto Lucena, ministro del Deporte.

“Me emociona muchísimo, porque me di cuenta que soy una mujer que me gusta explorar, no estar en un solo lugar. Ahora quiero explorar el tema de la bicicleta y sé que puedo tener la misma pasión que le tenía al fútbol, porque no voy a estar en un solo lugar, puedo rodar a todos lados y sé que lo voy a conseguir”, expresó la deportista, de 26 años, quien el año pasado sufrió un accidente doméstico que le ocasionó la amputación de su pierna izquierda.

La atleta recibió una bicicleta marca Colnago, con un marco hecho en fibra de carbono, que “no pesa nada. Hay que adaptarla a la parte izquierda, que es donde tengo la amputación. Ahorita se viene la adaptación y a montar bicicleta de nuevo”, agregó la deportista.

No se va de las piscinas

A pesar de que la práctica del ciclismo le va a quitar mucho tiempo, Menco aseguró que no va a abandonar las piscinas, en donde venía entrenando de la mano de Moisés Fuentes, múltiple campeón.

“El ‘profe’ Luis Carlos Calderón (técnico de la Selección Colombia de Paranatación) me dijo que explorara otros deportes y pues aquí voy con el tema de la ‘bici’ ya que el ‘profe’ José ‘Chepe’ Castro (director técnico de la Selección Colombia de Paracycling) me ayudó para obtener mi ‘bici’ por medio del ministro y el presidente de la Federación de Ciclismo”, explicó la atleta, que agradeció a “Moisés (Fuentes)” por abrirle las puertas de la natación. “Quiero seguir entrenando y montando ‘bici’, yo sé que lo puedo hacer. Esos objetivos los tengo plasmados, no voy a dejar a ninguna al lado, al contrario, son retos que la vida me pone y quiero seguir adelante”, afirmó.

Más apoyo

Menco contó detalles de su conversación con Ernesto Lucena y reveló que el ministro le expresó “su apoyo incondicional, me dijo que podía contar con él en lo que necesitara. Quedamos de trabajar en conjunto, en pro de llegar bien lejos”.

Además, Johanis, que se entrenará en Bucaramanga y viajará cada que tenga competencia a Bogotá, dejó ver la alegría de su familia y el respaldo que ha recibido de ellos. “Mi familia está muy contenta, mi mamá (Mabis Castillo) sabe que amo los retos y ella me dice ‘a ti te gustan esas cosas y te apoyamos porque eso es lo que te hace feliz. Sigue adelante, cuentas con nosotros y el respaldo de toda la familia’”, finalizó la exfutbolista de Real Santander.