La fuerte crítica de Gustavo Petro al Ministerio del Deporte tras posesionar a su nueva directora

El acto oficial se llevó a cabo en la Casa de Nariño, en donde el mandatario aprovechó para decirle sus primeras palabras públicas a la nueva dirigente.

Sin embargo, una polémica se tomó el evento, pues Petro criticó fuertemente a la entidad e hizo referencia a que solo hacia el nombramiento por cumplir con la norma.

"Lo que yo encuentro en el Ministerio del Deporte actual que es, se ha criticado, hay gente que ha criticado que se haya convertido en Ministerio, yo no soy muy enemigo de esa tesis, Coldeportes a Ministerio, lo mismo que sucedió con Colciencias a Ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro, me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”, señaló el presidente.