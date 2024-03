La inspiradora historia de Jair Alexis Cuero Muñoz, deportista santandereano que clasificó a los Juegos Olímpicos

Detrás de él se fueron Aidé y Úber. La noticia de que los tres serían luchadores fue bien acogida por los padres Cuero Muñoz, quienes no ahorraron esfuerzo y salieron del barrio Villa Rosa, en Bucaramanga, trazando un futuro mejor para sus hijos.

Orgullo de la familia

Luz Estela Muñoz tiene 57 años y es testigo fiel del éxito de sus hijos.

Sin embargo, Carlos Segundo, quien falleció hace cerca de 12 años, ya no los acompaña, pero seguramente le hará fuerza a Jair en los Juegos.

“Él no los verá en los Olímpicos, pero sé que los está acompañando desde el cielo”, dijo Luz Estela, en la entrevista que dio a este medio, hace más de diez años.

En aquel momento, Luz Estela contó que lo que más admiraba de sus hijos era la disciplina y la dedicación que tenían con este deporte.

“No sabe cuántas veces me le pegué a Dios para que no les pasara nada por esas escaleras, para que no cogieran malos vicios y para que cambiaran su rumbo. Tengo que decirlo, ellos fueron criados a los trancazos, como se dice”, dijo.