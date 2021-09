La promesa del atletismo santandereano que busca apoyo para competir

"En Ibagué competí con unas zapatillas prestadas y ahorita para entrenar no tengo los zapatos adecuados. Las zapatillas de atletismo se llaman 'spikes' y no son fáciles de conseguir. Las que necesito no son nada económicas y pues la verdad me faltan implementos para poder entrenar cómodamente", afirma el atleta.

La marca que consiguió Santiago en el campeonato nacional que se llevó a cabo en Ibagué el pasado 28 de agosto, es el mejor registro Sub-18 en el departamento, logrando 8'44"75 en los 3000 metros planos.

"El interés por el atletismo nació en el colegio. Comencé en saltos, pero luego alguien mas experimentado en atletismo me dijo que era mejor para fondos y semi fondos. Este año conseguí la marca que me clasificó al suramericano. La meta es el próximo año clasificar al Mundial Sub-20", comenta el joven.