No la está pasando nada bien el santandereano Moisés Fuentes García, nadador paralímpico, quien recibió una sanción de nueve meses por dopaje.

El deportista, que ha llevado a la gloria a Colombia y Santander, manifestó que “es una situación muy difícil, triste y lamentable, pero es la realidad”.

La noticia, que sin duda alguna sorprendió al mundo del deporte, llegó el pasado 26 de julio, cuando el Tribunal Disciplinario sacó un fallo tras la infracción de una norma por el consumo de una sustancia que, según el deportista, llegó a su organismo por medio de un “producto para evacuar, para mejorar el sistema digestivo”.

¿Cómo se dieron los hechos?

Según el nadador santandereano, el consumo de la sustancia se dio en medio de una fuerte lesión que lo dejó durante varios meses en cama.

Por esta razón y por sus condiciones, al no entrenar, su cuerpo se “durmió” y tras 14 días sin poder ir al baño, decidió llamar a un conocido que vendía productos naturales para comprar uno que le ayudara a “evacuar”; antes de tomar el medicamento recomendado, Moisés acudió a la parte médica, quienes examinaron los sobres y le dieron el visto bueno para poder tomarlos.

Días después, y tras los efectivos resultados del producto, el nadador santandereano volvió hacer el mismo pedido a la misma persona, pero esta vez, sin tanta cautela.

“Llegó una caja con los sobrecitos, cuando lo tomé le dije a mi esposa que sabía diferente y ella me dijo que era lo mismo solo que venía en diferente presentación”, relata el deportista.

El efecto fue inmediato, al otro día pudo hacer del cuerpo y decidió seguir tomándolo día por medio.

En medio de su lesión y tras semanas de no poder entrenar, el cinco de noviembre llegó una visita rutinaria para hacer un control de doping, a la que respondió de la mejor forma como siempre; sin embargo, no reportó de manera oficial lo que estaba ingiriendo.

Posteriormente, tras el análisis respectivo, llegó la notificación de la falta; “no entendía, revise el control, llamé a la persona para que me enviara las especificaciones y me di cuenta que en ese medicamento estaba la sustancia”, apuntó Fuentes, quien dejó claro que junto con sus representantes jurídicos apelarán la decisión tomada, “yo no estaba en competencia, en diciembre no participé porque llevaba dos meses sin entrenar, no estaba en óptimas condiciones de salud. Siempre he sido limpio y precavido, un error de coincidencias”.

¿Hasta dónde va la sanción?

Desde no poder usar ningún escenario deportivo oficial hasta no participar en ninguna competencia es el castigo impuesto por parte del Tribunal Disciplinario al nadador; “es bastante frustrante porque ni siquiera puedo entrar a la piscina olímpica, que es mi hogar”, dijo Moisés.

Para concluir, el deportista fue enfático en que no se dejará caer y que a pesar de lo negativo que se pueda ver toda la situación, se levantará más fuerte que nunca para seguir dejando en alto la bandera de Colombia y de Santander.