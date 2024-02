Lewis Hamilton confesó cómo tomó la decisión de dejar Mercedes por Ferrari

El británico, siete veces campeón del mundo, incidió en que tiene la posibilidad de ir "a un equipo icónico que no ha tenido tanto éxito como les hubiera gustado esta década pero que la semana pasada ya mostró que están bien".

"No cambia nada en mi relación con Mercedes. Estuve en la fábrica el lunes y todos aportamos... llevo tanto tiempo en el equipo y hay tanto amor que siempre será un equipo que ame. Todos lo entendieron, me apoyaron y todos saben que estoy aquí para traer resultados", insistió el inglés, que concluyó incidiendo en que el equipo está bien gestionado y muy comprometido con las carreras, tanto si gana como si no

Nota tomada de la Agencia EFE.