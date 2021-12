Cada año aparecen nuevas figuras en el deporte o aquellos que llevaban varias temporadas en alguna actividad sin mayor suceso, dan el salto de calidad que los lleva a ocupar los primeros lugares.

También son aquellos deportistas que no estaban entre los favoritos o de quienes aún no se esperaba demasiado, pero sacaron a relucir lo mejor de su talento y disciplina para imponerse por encima de rivales con mayor experiencia y palmarés.

Es por esta razón es que dentro de la ceremonia de premiación del Deportista del Año - Vanguardia 2021, que se cumplirá el próximo 15 de diciembre, a las 7:00 p.m., en el auditorio mayor Carlos Gómez Albarracín de la UNAB, habrá un lugar muy especial para el mejor Deportista Revelación.

En esta oportunidad, los nominados son: Antonio Gómez (ciclomontañismo), Iván Santamaría (squash), Elimelec Ospino (patinaje), Juan Carlos Noriega (voleibol) y Cristal Gómez (natación).

Antonio Gómez

Campeón panamericano juvenil del Tropical Challenge de Puerto Rico. Tres terceros lugares en la I Válida Nacional XCO de Risaralda, en XCM, en Copa Colombia y en short track de la Copa Colombia. Top 5 en el circuito competitivo de la Copa Mezuena. Segundo lugar general de la Copa Colombia. Integra el equipo de la Fundación Mezuena, donde se formó Egan Bernal.

Iván Santamaría

Medalla de oro sub 15 en la Válida Nacional de Villavicencio. Medalla de oro en sub 15 y de plata en sub 17 en la Válida Nacional de Bogotá. Presea de oro en sub 15 y de plata en sub 17 en la Válida Nacional de Cartagena. Oro en sub 15 en el Clasificatorio Sudamericano de Cartagena, donde también fue primero. Oro en sub 15 y en sub 17 en la Válida Nacional de Cali.

Elimelec Ospino

En su primera presentación en un Mundial de Patinaje consiguió una medalla de oro, una de plata y una de bronce, que lo convirtieron en uno de los más destacados de la delegación colombiana en Ibagué. También alcanzó dos medallas de oro en el Campeonato Panamericano de Clubes y dominó las pruebas en los campeonatos de índole nacional.

Juan Carlos Noriega

Se trasladó en 2019 del corregimiento de Portugal (Santander) para su desarrollo deportivo en Bucaramanga, pertenece a la Selección Santander de voleibol playa, y fue subcampeón del Regional Clasificatorio sub 23. Participó del Campeonato Nacional sub 2 3 donde logró el subcampeonato y su llamado a la preselección Colombia de los Juegos Panamericanos Júnior, donde sobresalió.

Cristal Gómez

En todos los eventos en los que compitió, sea de natación carreras o natación en aguas abiertas, ocupó los primeros lugares. Entre otros logros, alcanzó cuatro medallas de oro y dos de plata en la Copa Ciudad Bonita de Bucaramanga. Primer puesto en el Oceanman Colombia de San Andrés Islas en los cinco kilómetros y clasificó al Mundial de Egipto en juvenil, donde fue plata.