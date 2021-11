Video: Entrevistas Vanguardia con Mariana Pajón

Los ojos de Mariana Pajón al hablar de su deporte brillan más que las tres medallas olímpicas que ha conseguido. La pasión por el BMX la ha sentido desde que tenía cuatro años, según recuerda. A sus 30, con “más cirugías que medallas”, según ella, la antioqueña continúa vibrando cada vez que tiene 40 segundos para brillar en la pista.

En 2020, una lesión de ligamento cruzado en la rodilla la golpeó como nunca antes. “Yo no sabía que esta lesión se podía dar en mi deporte. Yo veía que Falcao la sufría, lo operaban una vez y después de unos meses volvía. Yo tuve cinco operaciones, terapias y aún no conseguía volver a ser yo”, comenta.

Después de lograr reponerse, fue inscrita a los Juegos Olímpicos 2021, a pesar del poco apoyo de quienes la rodeaban. Según la deportista, muchas personas le recomendaban que se retirara con los logros que ya tenía.

“El Comité Olímpico Colombiano no contaba con mi medalla. Aspiraban a una mención olímpica. Muchas personas me decían que era tiempo de hacerme a un lado”, afirma.

Los meses de recuperación no fueron fáciles, no solo físicamente, sino mentalmente. Esa niña de cuatro años que soñaba con ser campeona olímpica aún seguía susurrándole en el corazón a Mariana que no parara. “Cuando la cabeza se conecta con el corazón, y le dedicas tanto a un deporte, vale la pena luchar y al final es recompensado”, sostiene.

La deportista ofrece foros para los colombianos con el fin de que se contagien de ganas y le brinden apoyo a los pequeños deportistas que sueñan con competir con el país, así como ella. En su historia de vida, Pajón sostiene que tuvo que frustrar los sueños de sus dos hermanos para lograr mantenerse en su deporte, pues una disciplina así no es barata.

“A mis papás les tocó muy duro. Me acuerdo que Estados Unidos me ofreció correr por ellos. Me daban estudio, casa, trabajo a mis padres. Mientras tanto, en Colombia le decían a mi papá ‘vaya a jugar con tierra a otro lado que aquí no hay’. Sin embargo, no acepté y seguí luchando en mi propio país”, agrega la medallista. La frase que repite a quienes la escuchan es “nunca se rían de los sueños de un niño, pónganles cuidado”. Con su sonrisa característica y su medallero lleno, el retiro de Mariana aún no es noticia. Afirma que tiene que ponerse a ella misma como prioridad, pues aún hay lesiones que tiene que cuidar, pero que estudia las competencias del año entrante, para valorar a cuales asistir. “Ya le dediqué mucho tiempo a este deporte, le di alegrías al país. Ahora debo cuidarme y pensar en mi futuro”, sostiene.