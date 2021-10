Caterine lleva pocos días en esa nueva faceta, de la que dice no fue difícil llegar tras dejar el deporte, pero de la cual ya entendió que hay enemigos y contradictores que le van a dar mucho palo, en especial por el odio y rencor que corre en las redes sociales, en donde le han cuestionado por llegar a la U, un partido de derecha.

Pero así como tuvo claro por varios años que su meta era ser la mejor del mundo en el salto triple, ahora igualmente sabe que su objetivo es llegar al Senado a demostrar que los deportistas pueden ser buenos congresistas, que podrá trabajar por mejorar las condiciones de sus hasta hoy colegas, pero ante todo de poder legislar en temas en los cuales los más beneficiados sean los futuros deportistas, que así como ella, le den muchos triunfos a Colombia en las competencias internacionales.

- ¿Cómo va en estos primeros días de candidata política?

Es algo totalmente difícil, porque de estar acostumbrada a muchos halagos y ahora a muchas controversias, pues es algo difícil y creo que el camino será difícil, porque si el camino de la política fuera fácil miles estarían en esto. Estoy tranquila, contenta por la oportunidad que hoy Dios me da y seguir trabajando fuertemente, porque estoy convencida que mi ilusión es trabajar por los más necesitados y así lo voy a hacer. Voy a demostrarle a esas personas que hoy no creen y que no se sienten bien con mi decisión que lo voy a hacer bien y que el único beneficiado va ser mi país.

- ¿A ustedes como deportistas les imponían no hablar de política o lo hacían a voluntad propia?

Yo siempre estuve muy al margen de la política, realmente nunca me había vinculado cuando era deportista y lo hice por decisión propia, como deportistas lo que buscamos es unir a un país y no incluirnos a un partido, cuando somos deportistas no es visto de buena manera, pero no porque nos lo impongan sino porque nosotros decidimos, y eso es respetable porque es muy maluco entrar en conflictos cuando tienes tu mente concentrada en la actividad deportiva.

- ¿Qué le da miedo del tema político al que se enfrentará ahora?

La realidad es que la política en Colombia y en el mundo entero es turbia, pero creo que cuando tu eres una persona íntegra, sin importar el campo que desarrolles, tu trabajo, la transparencia va por delante y tus valores van a flor de piel, me da miedo encontrarme con personas que mientan, que expongan que vienen a trabajar por el país y que va a trabajar de forma individual, con esas personas me da miedo llegar a unirme, pero este es el tiempo de que los buenos empecemos a incursionar en la política y sumándonos para lograr el cambio, en vez de miedo estoy motivada de cambiar la cara de la política en Colombia. La política es chévere si se hace con buenos propósitos.

- Llegó a la U, un partido considerado de derecha y burócrata, ¿no le preocupa eso?

A mí no me da miedo el Partido de la U, este es un partido que sus estatutos están cambiando totalmente, y el hecho que está cambiando es darme la cabeza de lista, a una mujer que es totalmente transparente, a una mujer negra, entonces las personas que estamos llevando este partido ahora somos diferentes y que sí vamos a trabajar por el pueblo colombiano.

- ¿Qué le llevó a trabajar con Dilian Francisca Toro, considera como una de las más grandes electoras de Colombia?

Primero porque de su mano se ha trabajado grandemente por el deporte en Colombia, en el Valle se ve un gran trabajo por el deporte como resultado de los Juegos Nacionales, además hizo parte fundamental en la creación del Ministerio del Deporte, además tramitado leyes importantes como la antitabaco, son cosas importantes que la señora Dilian ha hecho, entonces eso me inclinó mucho más. Y hace muchos años atrás mei hizo un reconocimiento a mi carrera deportiva.

- ¿Cómo la han tratado los políticos tradicionales del Partido de la U en estos primeros días?

Hasta ahora he tenido poco acercamiento con ellos, hasta ahora hemos trabajado en dar a conocer por qué esta decisión de mi parte, voy a tener relación con los políticos sí, pero mi relación va ser con el pueblo, yo quiero escuchar al pueblo, estar de la mano del pueblo. Por ahora hablar con los políticos está de segunda mano, a mi lo que me interesa es que Colombia sepa cuál es mi objetivo de estar en el Senado.

- ¿Cómo la vamos a ver haciendo campaña, cuál va ser su estilo?

Me interesa ir a las regiones, conocer las dificultades de la gente, porque como deportista lastimosamente hubo regiones del país que no pude conocer, ahora en este camino me encantaría ir, entre otras a Chocó, a todas las regiones aisladas del país, La Guajira, para exponerles que seré una voz para ellos y moverme en redes sociales en donde planeo un gran trabajo.

- ¿Fue muy difícil dejar el deporte de lleno para dedicarse a la política? ¿Por qué no escogió otra actividad?

No fue difícil dejar el deporte para llegar a la política, porque le entregué mi vida, todos mis sentidos y lo hice de una forma tan linda y aproveché todo lo que el deporte me brindó, lo dejé de una forma tranquila, fue mi vida, le dediqué más de 25 años al atletismo, pero creo que uno debe ser consciente de que las cosas llegan a su final y yo ya no lo hacía con la misma facilidad del comienzo, así que fue una decisión fácil retirarme de las pistas.

Ir a la política si me cuestioné mucho, hablé con mi familia, me acerqué a personas que me ayudan a aterrizar cuando no lo estoy y todos me ayudaron a aclarar mi mente para lanzarme a la política. Toda la vida supe que no iba a ser entrenadora y no tengo esa capacidad.

- ¿Qué le vamos a escuchar de sus propuestas para que los colombianos voten por usted?

Tengo una propuesta muy importante de unir el deporte con la educación, empezar a trabajar desde las escuelas, con los niños y con los jóvenes, poder implementar más horario de actividad física en las escuelas, para que los niños tengan la oportunidad de un desarrollo físico bien llevado, poder incrementar lo que es una vida saludable. Van a escuchar que lucharé por una educación digna para los deportistas, me voy a vincular mucho con las leyes que se relacionen con la familia, las mujeres, las minorías, será una bonita campaña, porque como yo lo he vivido, porque me ha tocado tan duro, esa será mi voz para que Colombia sea un país con muchas oportunidades.

- ¿Ha hablado con otros deportistas que fueron antes congresistas como María Isabel Urrutia o Willinton Ortiz?

No he hablado con ninguno de ellos, pero he seguido muy de lleno todo lo que hicieron cuando trabajaron en la política para fortalecer y mejorar. Quiero que nos quiten el estigma de que llegamos al Congreso pero no hacemos. Se que algún día tendremos la oportunidad de reunirnos, de escuchar de primera mano cómo fue su trabajo y qué les faltó para poder fortalecer lo que hicieron.

- ¿Qué le dijeron sus colegas deportistas con los que estuvo en las olimpiadas de Japón, le apoyan?

Los deportistas hicieron parte importante para que yo hoy tomara esta decisión. Nosotros queríamos hacer un grupo como independientes pero se nos hacía difícil, mis compañeros están de acuerdo, saben que necesitamos una voz fuerte que haya sufrido todas las debilidades que tiene el deporte en Colombia, ellos me respaldan. Cuento con el respaldo de ellos, saben que yo los beneficio a ellos y a toda Colombia.

- Le vuelvo a las redes sociales en donde ya le están tratando duro. ¿Eso no le preocupa que ahora pase de ser querida a ser odiada?

Que le den palo a uno duele, pero de verdad eso no me va a detener, yo le demostré a la gente porqué mi decisión, yo soy libre de escoger qué hacer con mi vida. Yo escogí ser deportista y fui a representar al país, cada quien es libre de identificarse con mi trabajo, si o no, lo que no pueden hacer es insultar, ni crear odio, ni crear violencia, porque si ellos quieren un mejor país no pueden empezar por ahí.