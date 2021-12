Cada año que pasa permite ver nuevos talentos, deportistas que apenas empiezan a hacer sus primeros ‘pinitos’ y ya hacen gala de condiciones que permiten pensar en un auspicioso futuro.

Deportistas que vienen de un proceso y que desde sus primeras actuaciones van mostrando resultados y confirman que están para cosas grandes, porque además del talento innato, le suman disciplina y perseverancia, que son la mezcla que los convierte en campeones.

Para estos deportistas, que en poco tiempo demuestran que tienen las habilidades para transformarse en los campeones del futuro y que muy temprano luchan por los primeros lugares, el objetivo es mantenerse en la cima para en poco tiempo asumir el ‘reinado’ en sus actividades.

Para esos atletas nuevos y que avanzan continuamente en su nivel de competencia, hay reservado un galardón en la ceremonia de proclamación y exaltación del Deportista del Año – Vanguardia 2021, el de Mejor Deportista Novato.

Los nominados son: María José Poloche (judo), Juan Pablo Niño (squash), Kéiner Sánchez (judo), Reinaldo Delgado (atletismo) y Héctor Morales (canotaje).

María José Poloche

Campeona Nacional de la fase 3 y 4 del programa PAD del Ministerio del Deporte, en la categoría sub 13. Subcampeona nacional en la categoría sub 13 en Bogotá. Medalla de bronce en el Campeonato Panamericano sub 13 en Santo Domingo, República Dominicana. Medalla de bronce en la Copa Panamericana sub 13 en Santo Domingo, República Dominicana.

Juan Pablo Niño

Confirma que es una de las promesas del squash santandereano, con destacados logros en diferentes campeonatos. Entre sus éxitos están: medalla de plata sub 13 en la Válida Nacional de Cartagena. Oro en sub 13 en el Clasificatorio Júnior al Sudamericano de Cartagena. Quinto en sub 13 en el Sudamericano Júnior de Cartagena. Oro sub 13 en la Válida Nacional de Cali.

Kéiner Sánchez

Hace parte de la nueva generación del judo santandereano que le apunta a mantener a esta disciplina deportiva como una de las de mejores resultados para Santander en eventos nacionales e internacionales. Fue campeón nacional categoría juvenil en Cali. Campeón panamericano categoría juvenil en Cali. Subcampeón sudamericano categoría juvenil en Cali.

Reinaldo Delgado

Campeón Nacional sub 20 en 3.000 m Obstáculos, en Barrancabermeja. Medalla de bronce sub 20 – 1.500 m planos, en Barrancabermeja. Campeón Nacional sub 23 - 3.000 m Obstáculos, en Bogotá. Hace parte de la Selección Colombia y compitió en eventos internacionales como los Juegos Panamericanos. Es octavo del escalafón sudamericano categoría sub 23.

Héctor Morales

Campeón Nacional en Paipa – Boyacá, en la categoría júnior en las distancias C1- 1.000m, 500m, 200m, 5km, C2-200m. Campeón del Gran Prix de Bogotá 2021, categoría júnior en las distancias C1- 500m, 200m. Campeón Control selectivo Guatapé, Antioquia, categoría júnior en las distancias C1- 1.000m, 500m, 200m. Integra la Selección Colombia.