Por tal razón, decidieron unir fuerzas como equipo, pero esta vez ya no para ganar una competencia, si no para hacer un llamado al Ministerio del Deporte. A través de las redes sociales, los 17 patinadores de la Selección, difundieron un video donde expresaban su inconformidad, y además, pedían una pronta solución.

Sin embargo, el dulce triunfo se convirtió en una amarga celebración al llegar a Colombia. Lo acordado por el Gobierno de turno era entregar una retribución económica por el esfuerzo y las medallas conseguidas; sin embargo, pasaron tres años, llegó otro Gobierno y el incentivo no se hizo realidad.

Tres años después de bañarse en gloria y dejar en los más alto a Colombia, 17 patinadores que representaron al país en el campeonato World Roller Games Barcelona 2019, en España, no han recibo el pago de sus medallas.

En el 2017 se presentó el mismo inconveniente, pero rápidamente se modificó la resolución y se hizo entrega. Hoy, con un nuevo Gobierno, “nosotros quedamos como si empezáramos de cero”, asegura Óscar Cobo.

“El tema es complejo. Muchos de los deportistas que fueron campeones en ese mundial, ya se retiraron. Uno se prepara, invierte en los implementos necesarios, viaja al campeonato, se esfuerza para colocar a Colombia en lo más alto, y ya se sabe cuánto es la medalla, pero después de un año no llega nada, muchos nos proyectamos y al final no hay resultado. Estos casos afectan el proceso del patinador, porque sostenerse no es fácil”, agregó Cobo a Vanguardia.

¿Qué dice el Ministerio del Deporte?

Vanguardia se comunicó con MinDeportes, y aseguraron que por medio del director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, Edwin Cabezas, ya se está trabajando en el tema. Se espera que en lo corrido de los próximos días, la entidad dé a conocer un nuevo acuerdo para el pago del incentivo.

“Ese proceso va por buen camino, en febrero se les pagará. El Ministerio sacará un comunicado”, indicó el viceministro del Deporte, Camilo Iguarán Campo.

Al respecto, la Federación Colombiana de Patinaje, anunció por medio de un comunicado que “respeta la posición adoptada por los deportistas ante este requerimiento hecho al Ministerio del Deporte. Continuaremos en contacto y estaremos atentos a la evolución que se pueda presentar con respecto a la solicitud realizada por nuestros deportistas”.