Cerca de 50 patinadores en formación han tenido que buscar ‘pistas’ alternas al patinódromo Roberto García Peña, ubicado en la Ciudadela Real de Minas, para poder entrenarse.

La razón: solo pueden entrenar los mayores de edad.

Sin embargo, esta situación tiene muy preocupados a los padres de familia, quienes han tenido que acudir a otros lugares para que sus pequeños logren entrenar y prepararse para futuras competencias.

“No se ha abierto el espacio para todas las categorías para los niños, ligados a nivel departamental y federados en Colombia, que no han podido entrenar porque no se ha abierto el escenario. Solo han podido entrenar los mayores”, manifestó Jaime Omar Forero Carvajal, padre de familia de una afectada.

Entrenan en la calle

La situación para estos niños es tan compleja, que algunos se han tenido que entrenar en el viaducto de La Novena o en la vía de entrada a un supermercado, diagonal a la glorieta del Anillo Vial.

“Uno ve a niños entrenando a las 4:00 de la mañana en el viaducto de La Novena y en la vía del supermercado. Pero a las 7:00 de la mañana ya está el transporte pesado, eso es un riesgo, pero es la única vía en la que se puede patinar”, agregó Forero.

Según el padre de familia, los patinadores necesitan entrenar un mínimo de tres horas y con suficiente tiempo de anticipación a las competencias, para tener una buena presentación.

“Para uno llega bien a una competencia debe venir entrenando mínimo cuatro meses. La verdad los niños entrenan, por bajito, tres horas diarias en el día, de lunes a sábado. Es un deporte bastante exigente”, agregó.

¿Qué dice el Inderbu?

Consuelo Rodríguez, directora del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (Inderbu), manifestó que “entienden la situación que están viviendo” y agregó que la determinación para que los menores se puedan entrenar en este escenario depende de la secretaría de Salud de Bucaramanga.

“El Inderbu no puede abrir escenarios hasta que la secretaría de Salud no me autorice. En este momento dependemos de la secretaría, que es la que está cuidando la vida de los ciudadanos. Van a llevar (la situación) al Comité para que ellos determinen”, dijo Rodríguez.

La directora agregó que, de llegar a darse la autorización, se tendrían que cumplir los protocolos de bioseguridad de manera estricta.