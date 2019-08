El oro de Pedro tuvo el cierre de la velocidad con el otro metal dorado de Colombia, el de la cartagenera Geiny Carmela Pájaro, quien tomó revancha luego de la derrota que sufrió en la víspera frente a la chilena María José Moya en la prueba de los 300 metros contrarreloj individual que la dejó en el segundo lugar.

Desde que se inició la mañana, Geiny se mostró fuerte, con el triunfo de la primera serie de cuartos de final, en la que se impuso sobre la chilena Moya y la cubana Haila Brunet, quien quedó eliminada y las dos candidatas al oro siguieron en carrera para las semifinales.

En la semifinal, a Geiny y María José se unieron Dalia Soberana de Guatemala para la primera serie, con sorpresiva eliminación de la chilena, quien atacó en la primera vuelta y no pudo rematar, siendo superada por la colombiana y la guatemalteca, quienes para la final recibieron la compañía de la mexicana Verónica Elías y la venezolana Yarubi Bandres.

En la carrera definitiva por el oro, Geiny lideró las dos vueltas y media para ganar con autoridad y quedarse con el oro de la revancha, dedicado a su primo Deison Pájaro que falleció esta semana en Cartagena. La plata fue de la venezolana Yarubi Bandres y el bronce de la guatemalteca Dalia Soberana.

“Dios es maravilloso y perfecto por darme esta medalla que fue dura, porque había competidoras de mucha experiencia, pero tuve la dicha de controlar muy bien a las tres y coronarme campeona de la prueba, con la estrategia de estar siempre adelante y pude sostener la ventaja para ganar el oro de Colombia”, aseguró Geiny.

La cartagenera reconoció: “me saqué la espinita de ayer porque ayer me sentía muy confiada, pero era una prueba muy dura, a pesar de que esa era la favorita mía y no se me dieron las cosas, pero seguí con la fe intacta de que se me iban a dar las cosas hoy”.

Los dos oros de Pedro y el de Geiny cerraron la velocidad, para dar paso al cierre del fondo en los 10.000 metros eliminación con Jhoana Viveros y Alex Cujavante.