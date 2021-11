Villar venció en los 61 kilogramos al estadounidense Hampton Morris (plata) y el venezolano Fabián José Márquez (bronce).

Villar logró un total de 274 kilogramos, mientras que sus rivales alcanzaron 267 y 263 en el total.

A primer ahora, las deportistas Manuela Gómez y Mádison Velásquez habían logrado la primera medalla para el país, un bronce en la prueba de canotaje velocidad, C2 500 metros.

“Increíble este resultado, estoy muy feliz por esta medalla, sorprendida por lograr este puesto en el podio, hicimos un gran trabajo, tratamos siempre de estar muy tranquilas y luchar hasta el final, logrando un resultado que no me esperaba y por eso me siento muy orgullosa de esta medalla histórica”, comentó bastante emocionada Mádison.

Por su parte, Manuela Gómez, quien tiene más experiencia, se mostró complacida por el resultado. “Salimos a lucharla y lo ganamos, fue una carrera muy emocionante, mantuvimos la tranquilidad y trabajamos muy bien en equipo, esto es algo maravilloso, estamos felices”.

Dura baja para Colombia

La Federación Colombiana de Tenis anunció la baja de la jugadora Mariana Manyoma, la segunda de este equipo de Juegos Panamericanos Junior de Cali. Manyoma, quien era la principal carta local para aspirar al medallero, no estará por lesión, al igual que pasó en el inicio de semana con Valeria Carreño.

La vallecaucana María Paula Vargas, fue llamada para remplazar a Manyoma, en la competencia que arranca, para el tenis, desde este lunes 27 de noviembre en las canchas de polvo de ladrillo del Club Campestre.

El equipo femenino quedó conformado por Isabella Rivera, María Paula Vargas y Gabriela Rondón.