Prográmese: Horario y todo lo que necesita saber del Super Bowl y su show de medio tiempo

Todo en un partido, los Chiefs están a sesenta minutos de conquistar su segundo Súper Bowl consecutivo y el tercero desde 2020. Los 49ers, a un sólo paso de levantar al cielo el trofeo Vince Lombardi tras 29 años de espera.

Aunque en la Ciudad del Juego los 49ers arrancan en el papel ligeramente favoritos, los Chiefs de Mahomes, el 'quarterback' más representativo de la NFL al que ya sólo se le compara con Tom Brady, destacaron que tienen ideas distintas.

Lea también: La millonada que cuesta comprar una boleta para entrar al Super Bowl 2024

"Entiendo que no seamos favoritos, hemos tenido altibajos durante la temporada, pero nunca me siento no favorito en un partido", dijo el técnico de los Chiefs, Andy Reid, en una rueda de prensa del jueves.

Los Chiefs llegan al último acto de la temporada tras superar un camino de máxima exigencia en los 'playoffs'. Sus once victorias y seis derrotas cosechadas en la temporada regular les obligaron a jugar tres partidos, dos de ellos fuera de casa, para llegar a Las Vegas. Eliminaron a los Miami Dolphins y ganaron a continuación en el campo de los Buffalo Bills y de los Baltimore Ravens del MVP Lamar Jackson.