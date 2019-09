Hong Liu, campeona olímpica, abanderó el triplete de China en los 20 kilómetros marcha de los Mundiales de Atletismo que se desarrollan en Catar, y prologó la hegemonía del país asiático, que conserva el título por tercera edición consecutiva de los campeonatos.

Un ataque a dos kilómetros de la meta condujo a la victoria a Liu, que recuperó, cuatro años después, el título mundial con un tiempo de 1h:32’:53’’, seguida de Shenjie Qieyang (1h:33’:10’’) y de Liujing Yang (1h:33’:17’’).

La brasileña Erica de Sena, que fue con ellas hasta el kilómetro 17, hubo de conformarse con el cuarto puesto (1h:33’:36’’), por delante de la colombiana Sandra Lorena Arenas (1h:34’:16’’), de las japonesas Okada y Fuji y de la española María Pérez.

Cabe resaltar que la IAAF decidió retrasar media hora el comienzo de la prueba para que mejoraran un poco las condiciones meteorológicas. A las 12 de la noche, nueva hora del comienzo, las 45 participantes tuvieron que soportar una temperatura de 32 grados y un 72 por ciento de humedad.

“Corrí lesionada”

Tras su actuación en la exigente prueba, no sólo por la distancia, el calor y la hora de la prueba (medianoche) La colombiana Sandra Arenas calificó de “grandioso” ese resultado poque compitió -revela- lesionada.

“Estaba lesionada, competí lesionada y encima me caí durante la competencia, así que creo que ha sido un gran resultado. Estuve lesionada de la cadera cuando llegué a la concentración de España, luego de la tibia, así que estoy muy feliz”, declaró en la meta.

Arenas pensó que no iba a poder competir pero nunca perdió la esperanza. “Venía de ser campeona panamericana y me dije que no hay límites”.

En el desarrollo de la carrera -apunta- hubo bastantes tropezones: “Golpes, me caí, me fui de cabeza, tuve que pararme, volví a alcanzar al grupo. Para mí es un grandioso resultado porque nunca había competido así, con tanto dolor, así que vamos por el buen camino”.

“Dios es muy grande y me permitió competir de esta manera, aunque me recomendaron que no lo hiciera. Es un resultado muy bueno porque estar entre las cinco mejores y lesionada es algo grandioso. Me gustan las cosas cuando son duras. Mis padres me enseñaron que las cosas se ganan con berraquera, y así lo hice”, recalcó la atleta colombiana.