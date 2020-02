Santander tiene su cuota en el Suramericano de Squash

Con cuatro santandereanos en nómina, la selección Colombia de Squash disputará desde hoy y hasta el 21 de febrero el XX Campeonato Suramericano de categoría junior que tiene como sede al Club Rancho San Francisco en Quito, Ecuador.

La cuota santandereana la conformar los hermanos Iván y José Santamaría, quienes competirán en las categorías sub 13 y sub 15, respectivamente, así como Lucía Paola Bautista Sarmiento y Andrés Felipe Villamizar García, ambos estarán en categoría sub 19.

Cabe recordar que estos mismos cuatro deportistas estuvieron este año en el Suramericano Junior que se realizó en Cochabamba, Bolivia en febrero, de donde regresaron con siete medallas en total, dos oros, tres platas y dos bronces, y en el que Colombia terminó como subcampeón, detrás de Ecuador.

La delegación colombiana de squash que está en el Suramericano Junior de Ecuador, quedó conformada por 24 jugadores de cinco ligas de país: Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cundinamarca y Santander, quienes estarán participando en el torneo continental en cinco categorías, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19 y tanto en damas como varones.

Además de los torneos individuales, también se disputan las modalidades de dobles damas, dobles varones, dobles mixtos y por equipos en ambas ramas.

Cabe recordar que en el Suramericano de 2019, en los que éstos mismos cuatro deportistas compitieron por Colombia, siete medallas, dos oros.

De los santandereanos, la más destacada fue Lucía Bautista, quien compitió en sub 17, y subió tres veces al podio, dos de ellas al cajón más alto, y una al del segundo lugar. Hizo oro en el los torneos individual y dobles femenino, mientras que se colgó la de plata en la modalidad de equipos en rama femenina.

Mientras que Andrés Villamizar obtuvo dos de plata, dobles mixto y equipos. Mientras que los hermanos Santamaría consiguieron bronce en individual, José en sub 15 e Iván en sub 13, respectivamente.

Se espera una buena actuación de estos noveles, pero experimentados squashistas santandereanos, que son la nueva sangre de este deporte en el Departamento, que ya no cuenta entre sus ‘activos’ a Karol Zulith González Prieto, quien puso fin a su exitosa carrera deportiva en los pasados Juegos Deportivos Nacionales, certamen en el Santander consiguió cinco medallas, una de plata y cuatro bronces.