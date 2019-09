Gracias a la actuación de los santandereanos Nelson Crispín Corzo, Carlos Daniel Serrano Zárate y Moisés Fuentes García, Colombia terminó en la novena plaza del medallero del Campeonato Mundial de Para Natación que terminó ayer en Londres, Inglaterra.

Colombia, que tuvo seis representantes en el certamen que se desarrolló del 9 al 15 de septiembre, terminó en el noveno lugar del Mundial con un total de 10 medallas, seis de oro, una de plata y tres de bronce, todas obtenidas por los nadadores santandereanos.

Lea también: Más medallas mundiales

Nelson Crispín fue el que más veces subió al podio, en cinco oportunidades, mientras que Carlos Serrano lo hizo en cuatro y Moisés Fuentes en una.

Crispín, dorado

En el Mundial de Para Natación, Nelson Crispín Corzo reclamó tres medallas de oro y dos de bronce.

El último metal dorado lo consiguió ayer, al ganar la prueba de los 50 metros pecho en categoría SB6, con un registro de 1’:19’’.24, nuevo récord del campeonato, superando al ucraniano Yevhenii Bohodaiko (1’:21’’.25) y al chino Hong Yang (1’:22’.69).

Se ha producido un error al procesar la plantilla.

Invocation of method 'substring' in class java.lang.String threw exception java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -10 at VM_global_iter.vm[line 3599, column 36]