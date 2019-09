Título para Sebastián Muñoz en el PGA

El golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz se coronó campeón del segundo torneo de la temporada 2019-2020, al lograr título del Sanderson Farms Championship. Con dicho triunfo, el deportista bogotano es líder de la clasificación de la FedEx Cup.

Es el primer título que obtiene Muñoz en el máximo circuito del golf mundial, PGA Tour, en un torneo que llegó a su fin ayer en Jackson, Misisipi, Estados Unidos.

El golfista colombiano, quien es profesional desde 2015, obtuvo el triunfo al firmar una tarjeta de 270 golpes tras cuatro rondas (-18) y alcanzó el primer lugar al superar en el desempate al surcoreano Sungjaem Im.

Muñoz, que partió líder en solitario a la jornada final, embocó un complicadísimo putt para ‘birdie’ en el hoyo 72 del campeonato en camino a ‘score’ de 70 (-2) con el que llegó a los 270 tiros (-18), los mismos que unos minutos antes había alcanzado Im, autor ayer de fantástica ronda de 66 (-6).

Ya en la serie extra, el bogotano se quedó corto desde el segundo corte del ‘rough’ en el tiro a ‘green’ y la dejó cerca en el tercero, con Im errando su intento de par segundos antes.

La actuación del colombiano en esta última jornada lo llevó a tener ocho pares y un birdie en los primeros nueve hoyos.

Mientras tanto, en los últimos logró seis pares, dos birdies y un bogey. Con este registro terminó la jornada como campeón pese a la presión que le metió el asiático.

“Eso es todo lo que buscas en el último hoyo, darte una oportunidad”, dijo. “En algunas ocasiones entrará y en otras no. Solo traté de pegarle, con la mente estable y sin pensar en nada, le pegué y entró. Fue maravilloso y el público explotó. Se me pusieron los pelos de punta de la emoción. Se me vino alguna lagrimita”, confesó Muñoz, que se fundió en un gran abrazo con su ‘partner’ en toda esta aventura, el excampeón nacional de profesionales, Mateo Gómez.

Con este triunfo, Muñoz alcanzó igualmente el liderato de la FedEx Cup con 585 puntos apenas una semana después que el chileno Joaquín Niemann pusiera de moda a Latinoamérica en la máxima categoría.

Adicional al premio en metálico, Juan Sebastián clasificó para jugar el Masters 2020 y además consiguió exención para la máxima categoría del golf mundial hasta la temporada 2020-2021.