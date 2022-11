Video: Denuncian supuesta estafa en la Maratón de Bucaramanga

"Llegamos a la 5:30 a.m. ya que el evento iniciaba a las 6:00 a.m. para las distancias de 42 y 21 Km, los otros kilómetros iniciaban después. Al llegar nos percatamos que no inició a la hora estipulada, luego nos dicen que a las 7:00 a.m. pero al ver que el evento no daba inicio, estuvimos preguntando y otro de los corredores nos informó que la Liga de Atletismo, la cual hizo presencia en el lugar, se estaba yendo por no tener garantías del evento. Resulta que después de esto nos dicen que las vías por las cuales se iba a realizar la carera no estaban cerradas o sea que pretendían que corriéramos con los carros y resto de obstáculos lo cual era un peligro", menciona Jhonnatan De La Hoz, uno de los inscritos al evento.

Según denuncias de otros deportistas, no es la primera vez que el evento queda mal con los participantes pues en ediciones anteriores, los ganadores no recibieron el premio estipulado.

Los participantes de la presente edición (algunos venían desde otras ciudades) decidieron irse del lugar, que hasta ese momento, no tenía presencia del organizador. No tienen información de lo que sucederá con el dinero que depositaron para la inscripción.

Tránsito de Bucaramanga abandonó el recinto

La carrera contaba con el acompañamiento de un dispositivo logístico de 10 agentes de tránsito y más de 150 policías. Sin embargo, cuando el oficial de tránsito encargado se enteró de la prohibición de la carrera optó por levantar este circuito.

Atletas aseguran que el oficial de Tránsito señaló que hubo demoras en la partida por parte de la logística, además no contaban con el personal suficiente ni señalización adecuada para este tipo de eventos.

Este hecho suscitó indignación por parte de los deportistas quienes alegaron por la devolución del dinero de la inscripción, además de una indemnización por los gastos de hospedaje.

En videos quedó registrado el momento en que uno de los atletas insiste en que el dinero ya no lo devolverán, hecho que incomoda a los demás asistentes.

Al momento, la página web del evento, no sirve.