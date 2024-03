La inevitable renovación toca las puertas de la Selección Colombia, a un poco más de dos meses de comenzar de nuevo el durísimo camino de la eliminatoria que debe terminar, como es lo presupuestado, con la llegada al Mundial de Rusia 2018.

Selección Colombia vivirá una renovación para las eliminatorias a Rusia 2018 (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

Lo hecho en la pasada Copa América de Chile dejó mucha frustración y dudas en la hinchada; el contar el técnico José Pékerman con jugadores que ni siquiera actuaban en sus equipos, lo que en el torneo internacional se tradujo en un bajo nivel y luego en malos resultados, provocó una reacción de la afición que de inmediato pidió renovación de la plantilla.



El clamor no pasó desapercibido para el técnico del combinado nacional. “No nos podemos quedar pensando en el pasado. Nos dieron muchas alegrías, pero necesitamos actualizar a la Selección, porque tenemos que aspirar a competir muy alto”, dijo Pékerman después del fracaso de la Copa América.



Sin oficializarse aún la llegada de nuevos jugadores, especialmente para el amistoso del 8 de septiembre ante Perú en Nueva York, ya se escuchan nombres de algunos de los que serían tenidos en cuenta por el seleccionador nacional.



Helibelton Palacios, Andrés Felipe Roa, Daniel Bocanegra, Rafael Santos Borré, Juan Daniel Roa, Gustavo Cuéllar, Wilmar Barrios, Frank Fabra, Daniel Torres y Francisco Meza, entre otros, estuvieron por lo menos haciendo trámites de visa para USA, por solicitud de la Federación Colombiana de Fútbol.



Eso hace pensar que estarán en el grupo que enfrentará en el amistoso a Perú.



“Yo estoy listo si el profe me necesita, pero primero pienso en el Deportivo Cali. Ya después que sea lo que Dios quiera”, dijo Palacios, lateral de los azucareros.



La probable convocatoria de estos jugadores sería para sustituir a varios de los de la generación dorada que por bajo nivel y lesiones, no serían tenidos en cuenta como Pablo Armero, Camilo Zúñiga y Abel Aguilar, para citar solo tres.



“Si alguno de los muchachos no está en su nivel, entonces hay que buscar a los que mejor presente tengan”, sentenció hace poco el legendario Carlos 'Pibe' Valderrama.



Por su parte el técnico Juan José Peláez asegura que es partidario de tener en cuenta a los de la liga local, como parece que se va a dar por lo menos para el amistoso ante Perú.



“Hay que buscar ese revulsivo y si los de afuera no están bien, es bueno darles una mirada a los muchachos que juegan en la liga colombiana”, expresó el técnico.



Gerardo Bedoya, quien hizo parte de la Selección Colombia campeona de la Copa América de 2001, dice que en el equipo deben estar los de mejor presente “vengan de donde vengan o llámense como se llamen. La clave es no casarse con nadie. Ahora, no sé si los del medio nuestro tengan el nivel para estar en la Selección; eso se verá cuando los llamen y empiecen a mostrar condiciones”.



Por su parte el técnico Álvaro de Jesús Gómez dejó claro que una cosa son los partidos de liga y otro los que afronta la Selección a nivel internacional, pero aseguró que aún así en el medio local hay jugadores que le pueden aportar al onceno nacional.



"Hay jugadores de partidos y jugadores de Selección. Estos muchachos de la Liga que podrían ser convocados son una muy buena alternativa y deben aprovechar la oportunidad para demostrar precisamente que pueden ser ese recambio que se está pidiendo y necesitando", señaló Gómez.



La semana que viene, cuando Pékerman de a conocer la lista de convocados para el amistoso ante Perú, se sabrá qué tanto el técnico decidió renovar una plantilla que dejó enormes dudas en el último torneo internacional que afrontó.



La expectativa estará también en torno a si llama o no a jugadores que desde hace rato vienen atravesando un bajo nivel como Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, además de Zúñiga y Armero que no juegan en sus clubes, y Jackson Martínez que con la camiseta nacional no ha podido reeditar lo hecho en el Porto.



Por lo pronto, los jugadores del medio están listos para tomar el relevo en caso de que sea necesario.



El ensayo del 8 de septiembre en Nueva York viene bien para saber si son capaces con la responsabilidad ya que el primer gran examen del segundo semestre será el 9 de octubre, día en que comenzará en serio el largo camino hacia el Mundial de Rusia 2018.



JUGADORES DE LA LIGA ÁGUILA QUE PODRÍAN SER CONVOCADOS



Rafael Santos Borré (Deportivo Cali): suma 11 goles en partidos de liga este año.

Daniel Torres (Medellín): gran nivel en Santa Fe y ahora lo ratifica en el DIM.

Frank Fabra (Medellín): es de los jugadores con buen rendimiento en el Medellín.

Gustavo Cuéllar (Junior): volvió a ser el volante fogoso en el cuadro 'Tiburón'.



Datos



-Algunos de los jugadores que suenan para ser tenidos en cuenta por Pékerman para el amistoso ante Perú, han hecho el proceso con selecciones juveniles, y otros han sido convocados para la de mayores.



-Son los casos de Santos Borré, Helibelton Palacios y Gustavo Cuéllar, quienes estuvieron en una Sub 20; Wilmar Barrios y Daniel Bocanegra ya saben lo que es trabajar con Pékerman.



-Sería la primera vez para Daniel Torres, Andrés Felipe Roa y Juan Daniel Roa. Por su parte Francisco Meza estuvo en la lista de 30 para ir a la Copa América de Chile, pero al final se quedó por fuera.



-Es indudable que Pékerman mantendrá la base con David Ospina, Santiago Arias, Cristian Zapata, Jeison Murillo, Carlos Sánchez, Edwin Cardona, James Rodríguez, Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez.



-A la expectativa también está el saber si tiene en cuenta a otros jugadores que brillan en el exterior: Dayro Moreno, Fernando Uribe y Darwin Quintero.