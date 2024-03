Con un penalti innecesario, la selección Colombia perdió ante Marruecos

El el Grupo H clasificaron las selecciones de Colombia y Marruecos. Quedaron afuera Alemania y Corea del Sur.

La selección Colombia no tuvo su mejor presentación, especialmente en el primer tiempo, y perdió 1-0 ante Marruecos, en la última fecha del Grupo H del Mundial Femenino, donde el equipo 'cafetero' de todas maneras clasificó a los octavos de final.

Tras un primer acto con pocos remates en el que Colombia no aguantó el dominio de Marruecos, en el segundo tiempo Linda Caicedo y Mayra Ramírez, pese a que no estuvieron acertadas, lograron cambiarle la cara a una selección Colombia que no logró encontrar ese fútbol que se le vio en los dos primeros juegos de la fase de grupos.

El primer tiempo

Los primeros minutos del partido fueron parejos, con la iniciativa de Marruecos, pero poco a poco Colombia mejoró en marca y se animó a atacar.

A la selección Colombia le costó salir con el balón dominado y, cuando jugó en largó, perdió los rebotes, pero cuando logró pasar el bloqueo defensivo, tuvo oportunidades de anotar.

Sobre el final del primer tiempo, se sancionó un penalti luego de que Daniela Arias derribó a una jugadora de Marruecos, se ejecutó el cobro y Anissa Lahmari marcó el 1-0.

Segundo tiempo

En la segunda parte, Colombia mostró más intensidad para disputar el partido, presionó en campo rival y tuvo oportunidades de gol.

Mayra Ramírez y Linda Caicedo tuvieron ocasiones para convertir.

Marruecos, mientras tanto, se defendió y buscó los contraataques.

Las formaciones

Colombia:

Catalina Pérez; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Daniela Montoya, Lorena Bedoya, Leicy Santos, Catalina Usme, Linda Caicedo; y Mayra Ramírez.

Entrenador: Nelson Abadía

Marruecos:

K.Er-Rmichi; Z. Redouani, N. Benzina, N. El Chad, E. Nakkach; G. Chebbak, I.Jraidi, F. Tagnaout, A. Lahmari, H. Ait El Haj; y S. Ouzaqui.Entrenador: Reynald Pedros.