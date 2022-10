¿Al fin habrá premio económico para la Selección femenina Sub-17 que pasó a la final del Mundial?

El 26 de octubre pasará a la historia porque es la primera vez y la primera final del mundo para Colombia en fútbol, en cualquier género y categoría.

Esta vez por cuenta de la Selección Colombiana Sub-17 de mujeres que hizo historia. En este caso, el Mundial Femenino que se está disputando en India.

Hay que recordar que mientras que desde todos los escenarios se busca la equidad y se lucha para que el fútbol femenino reciba un trato igualitario con relación al masculino, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, entregó unas declaraciones que han sido cuestionadas y criticadas.

El dirigente afirmó en Bogotá, en medio de una celebración del Gol Caracol, que las jugadoras de la Selección Colombia femenina sub-17, que actualmente disputan el Mundial de la categoría en la India, “no tendrán ningún premio por dicha participación, ni siquiera si llegan a se campeonas”.

La razón, según expuso Jesurún es que las deportistas no son profesionales, sino que están catalogadas como amateur y por ello la Fifa no entregaría ningún premio económico.

Nuevas declaraciones

Sin embargo, esta mañana, luego de las declaraciones el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, varios empresarios se unieron para darle un premio al plantel de la Selección Colombia femenina Sub 17, que actualmente está disputando el Mundial en India.

En diálogo con Mañanas Blu de la cadena radial Blu Radio, el abogado penalista Iván Cancino explicó que lo que buscan con la iniciativa es respaldar a las futbolistas que, estando en esta categoría, arrancan su carrera deportiva a nivel profesional.

Asimismo, de acuerdo con un informe del portal Portafolio, “Sí, Habrá un premio. Ya estaba ofrecido desde nuestro arribo a este Mundial. La oferta que seguramente será justa y necesaria la definirá el Comité ejecutivo en nuestra próxima reunión”, dijo desde India Álvaro González, el delegado de Colombia, presidente de Difútbol y segundo vicepresidente de la Federación.

Según detalló el abogado penalista a Blu Radio, el premio “será algo significativo” y lo harán público tan pronto como se acabe la participación de la ‘Tricolor’ en el torneo mundialista; cabe recordar que el dinero recogido es dado voluntariamente por varios empresarios, algunos, que prefieren mantenerse en el anonimato.

“Hay muchas personas que se quieren mantener anónimas (...) Nos organizamos y damos ayudas, ya lo hemos hecho y no es la primera vez”, recalcó Cancino en la cadena radial.

Agregó: “Esta vez me pareció supremamente bajo que el dirigente del fútbol colombiano, con términos despectivos, dijera que no hay premios; claro que hay premios”.

¿Cuáles son los premios del Mundial Femenino?

La Fifa, para este tipo de torneos, no considera un reconocimiento económico en el reglamento de la competencia. El artículo 47 de la normativa establece que las federaciones que participan reciben una placa conmemorativa y sus miembros, un certificado de participación.

Asimismo, quienes clasifican a los tres primeros puestos del Mundial tendrán una medalla de oro para la selección campeona, de plata para la subcampeona y de bronce para el tercer lugar.

El equipo ganador también recibirá un trofeo. Al finalizar el torneo, se darán premios especiales como la Bota de Oro, a la goleadora, el Guante de Oro, a la arquera menos vencida, Balón de Oro, a la mejor jugadora del torneo y más.

¿Y qué pasará con la Federación Colombiana?

En un comunicado oficial de la Federación de Fútbol, aclararon que su normativa no establece premios económicos en esa categoría tanto para hombres como mujeres.

“Sin embargo, como ocurrió con la participación de Colombia en la Copa Mundial Femenina sub 20 de la Fifa – Costa Rica 2022, en el que la FIFA por las razones expuestas no hizo premiación dineraria, la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, sí entregó un reconocimiento económico a las jugadoras y lo propio hará con las futbolistas que participan en la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA – India 2022”, sostuvo el documento.

Por tanto, la Federación dará un premio económico del que todavía no se sabe con claridad su cuantía.