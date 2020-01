Las dudas dejadas por la selección Colombia sub 23 el domingo 11 de enero en la derrota 1-0 ante Bolivia en juego amistoso disputado en Barranquilla, se acentuaron en la anoche del sábado en el estreno de la ‘Tricolor’ en el Preolímpico Suramericano ante Argentina con la que cayó 2-1.

Como ante los del altiplano, los dirigidos por Arturo Reyes mostraron un juego irregular, con más bajos que altos, poco o nulo juego colectivo y una deficiente definición, que a la postre fueron determinantes en la derrota en la jornada inaugural del equipo nacional.

Colombia tiene un equipo de jugadores con recorrido y experiencia que no marcan diferencia, como por ejemplo Luis Sandoval y Nicolás Benedetti.

A lo anterior, se agregan las decisiones de Reyes, quien se equivocó de manera flagrante al sacar a Jorge Carrascal, el mejor hombre de Colombia, por él ingresó Ricardo Márquez, quien tampoco aportó mucho en el volumen de ataque de la ‘Tricolor’.

Otra decisión técnica que llama la atención es la del arquero. Reyes decidió darle la titularidad a Esteban Ruiz sobre el barranqueño Kevin Mier.

Es cierto que ninguno de los dos ha tenido minutos en sus equipos, La Equidad y Santa Fe, respectivamente, el estratega samario se decidió por el cancerbero bogotano sin tener en cuenta que el santandereano lleva 14 partidos con la selección Colombia (9 del Suramericano y 5 del Mundial Sub-20), siendo el dueño del arco Tricolor.

A lo que hay que agregar que Mier, viene en un largo proceso con el equipo nacional, iniciado en la sub 15, pasando por la sub 17 y la sub 20, siendo figura y eficiente bajo los tres palos.

Esas son sólo algunas de las cosas que tendrá revisar el técnico Arturo Reyes.