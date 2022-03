"Colombia depende de un milagro para ir al Mundial y en el fútbol suele pasar": Faustino Asprilla

Antes de charla con medios el ex Atlético Nacional, Parma, Newcastle, Palmeiras y Selección Colombia manifestó que “estoy alegre de trabajar con el equipazo de Zamba.co. Es la casa de apuestas deportivas con mejores ofertas en apuestas y casino del país”.

Al referirse a la situación que tiene la Selección Colombia manifestó que “cuando uno está en esta situación que no le queda otra sino ganar hay que salir desde el primer minuto a buscar el partido. ¿Y cómo lo tiene que buscar? Colocando a los mejores jugadores que tenga, que en el terreno de juego estén sueltos, los que lleguen con más soltura, que puedan desarrollar ese fútbol que la gente conoce. Hay que armar un equipo ofensivo cien por cien para poder ganar este partido. Aquí en Barranquilla la gente está acostumbrada a ver equipos ofensivos, a los equipos que atacan, creo que hay que tratar de hacer eso”.

“Todo va a depender de la disposición de los jugadores y del planteamiento del técnico dentro de la cancha. Pero muchas veces en los partidos pasan casualidades de que los delanteros, volantes o defensas marquen goles. Recuerden que Yerry Mina ayudó mucho a esta Selección con goles y hoy él no está, entonces es cuestión de disposición dentro de la cancha. En un conjunto de fútbol, la responsabilidad de marcar goles es de todos, no solamente de los delanteros. Ahora, el entrenador tiene que darle las herramientas a los jugadores para que desarrollen su mejor fútbol dentro de la cancha. Que los jugadores en el terreno se sientan amarrados a una posición, sino que entren a jugar donde más cómodos estén, agregó.

Sostuvo que “esto no es de nombres. Pongamos a once jugadores que mañana salgan a tragarse la cancha, a demostrar que los primeros que tienen ganas de ir al mundial son ellos. Y ganar el partido y esperamos que se nos dé el milagro. Tenemos un 3% de chance clasificación... entonces hay que aferrarse a eso. Ganar y esperar que Uruguay le gane a Perú y que lo deje en una situación de un punto y en el último partido pueden pasar tantas cosas”.

“Dependemos de un milagro, de un milagro porque cuando uno depende de los demás siempre tiene que buscar la ayuda de otros y en este caso es así. Si pierde Perú y gana Colombia, quedamos a un punto, pero si Perú gana el último partido podría ir al mundial y nosotros sin la posibilidad del repechaje. Hay que aferrarse al milagro, es lo único que queda”, afirmó.

Considera que un empate en Montevideo, entre Uruguay y Perú, sería bueno para Colombia. “Si empatan nos hacen un favor, porque ya no tendríamos una opción si no dos. Porque si Uruguay empata y Colombia gana quedaría a dos puntos y a dos puntos de Perú. Entonces Colombia tendría dos opciones en vez de una, porque obligaría a Uruguay y Perú a ganar en la última fecha”.

‘El Tino’ también se atrevió a dar una posible alineación para este jueves ante Bolivia: “Yo podría a Cuadrado, Davinson, Cuesta, Jairo por el otro lado; jugaría con Wilmar Barrios, James, Quintero y arriba pondría a Luis Díaz a Sinisterra y el nueve se los dejo a ustedes”.

Sobre si Colombia no asiste al Mundial de Catar se debería cambiar la sede, Asprilla manifestó que “Barranquilla siempre debe ser la Casa de la Selección. Aquí el problema no es que se juegue en Barranquilla, el problema es que cuando un equipo no anda bien el problema no es la cancha, el problema son los jugadores y cómo se plantean los partidos. Eso sí está muy claro, cuando acá se han traído jugadores de un alto nivel se ha clasificado”.