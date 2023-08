$!Colombia está en los octavos de final de un Mundial Femenino por segunda vez en su historia

La selección Colombia consolidó su tiquete a los octavos de final de la novena edición de la Copa del Mundo que se celebra en Australia y Nueva Zelanda, pese a perder 1-0 ante Marruecos en la última fecha del Grupo H del certamen, donde terminó en el primer lugar.

Tras un primer acto con pocos remates en el que Colombia no aguantó el dominio de Marruecos, en el segundo tiempo Linda Caicedo y Mayra Ramírez, pese a que no estuvieron acertadas, lograron cambiarle la cara a un equipo que no logró encontrar ese fútbol que se le vio en los dos primeros juegos de la fase de grupos.