Colombia está lista para enfrentar a la selección de Alemania

Hace más de un año que el argentino Néstor Lorenzo asumió la dirección técnica de la selección Colombia y desde entonces, el conjunto ‘cafetero’ ha disputado siete encuentros, de los cuales, ha ganado en cinco ocasiones frente a Guatemala, México, Paraguay, Japón e Irak. Además, ha empatado en otras dos oportunidades contra Estados Unidos y Corea del Sur.

Sin sumar derrotas, el próximo reto del entrenador será este martes 20 de junio, cuando el equipo nacional se mida ante Alemania en el estadio Veltins-Arena, de Gelsenkirchen sobre la 1:45 p.m. hora colombiana.

El termómetro

Sin duda alguna, los ‘teutones’ serán el rival más fuerte de los que ha enfrentado Colombia en su ciclo de preparación de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El último encuentro entre ambos equipos se vivió hace 16 años, en Mönchengladbach el 2 de junio de 2006, en esa ocasión, Alemania fue superior y derrotó con un contundente 3-0 al cuadro que en ese entonces era dirigido por Reinaldo Rueda.

El adversario del elenco ‘cafetero’ llega al compromiso con la necesidad de sumar una victoria, pues en sus últimos tres enfrentamientos ha sufrido dos derrotas y sacado un empate.

Así como Colombia, los dirigidos por Hansi Flick se encuentran en un momento de alteración, pues su escuadra está en medio de un cambio de generación, en el cual, cuentan con jugadores experimentados como Antonio Rüdiger, Ikay Gundogan, Emre Can y Mark André Ter Stegen; mientras que se mezclan con juveniles (que ya están en la élite del balompié) como Joshua Kimich, Kai Havertz o Leroy Sané.

Los protagonistas

Una de las figuras del elenco colombiano en el partido amistoso anterior frente a Irak, fue Mateo Cassierra, el futbolista de 26 años, quien anotó el único gol del compromiso y quien juega en el Zenit de San Petersburgo de la Liga Premier de Rusia, fue una de las apuestas de Néstor Lorenzo, quien resaltó distintos aspectos del plantel nacional.

“Me gustan varias cosas, sobre todo la solidez defensiva y el debut de los chicos, que confirma que se sigue consolidando un proceso”, aseguró el entrenador.

Con el objetivo de seguir dándole forma al equipo, se espera que ante Alemania jugadores como Davinson Sánchez y Juan Guillermo Cuadrado repitan su participación en el compromiso desde los primeros minutos.

“Todos tenemos la chance de ganarnos un llamado, dentro de la selección prima el valor humano, nosotros nos enfrentamos al trabajo, a los entrenamientos y después el profe se encarga de elegir, pero eso no significa que quien no juegue desde el principio no lo vaya hacer en algú momento, todos los que estamos aquí podemos aportar”, concluyó Davinson Sánchez frente a los titulares de la selección.