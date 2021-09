Colombia rescata un punto en la altura de La Paz

Una Colombia defensiva y aplicada rescató un empate de La Paz, en Bolivia. El gol del equipo de Rueda lo marcó Roger Martínez y el empate de Bolivia lo hizo Fernando Saucedo.

Ahora Colombia debe ir a Asunción para enfrentar a Paraguay, el próximo domingo desde las 5:00 p.m.

VANGUARDIA le cuenta el minuto a minuto del partido.

1: Comienza el partido entre Bolivia y Colombia. Siga el minuto a minuto.

2: Colombia sale al estadio a 'pelear' contra la altura de La Paz.

3: Bolivia se resguarda en su campo junto a la ventaja de la altura de su ciudad. Colombia guarda por recuperar el balón.

4: Primer tiro de esquina para Bolivia. El partido continúa 0-0 al inicio del partido.

5: Bolivia se acercó al área de Ospina, pero Moreno Martins no llegó al balón.

6: Continúa Bolivia con el balón. Intenta juntarse Quintero y Cuadrado para crear opciones.

7: Bolivia busca los espacios que quedan por la falta de llegada de los volantes de primera línea de Colombia y la ubicación de los centrales. Colombia se defiende.

8: Error de Bolivia que Colombia no supo aprovechar. Luis Díaz no pudo controlar el pase de Quintero y no pudo definir.

9: ¡Se acercó Colombia! Cuadrado intentó sorprender de larga distancia a Lampe. Colombia sigue empatando 0-0 con Bolivia.

10: Lampe supo reaccionar al tiro de Juan Guillermo Cuadrado.

11: Colombia empieza a crear espacios en la mitad. Se defiende muy atrás, pero sabe aprovechar el medio campo de la cancha.

12: Falta de Arce sobre Wilmar Barrios. Colombia respira hondo en La Paz.

13: Colombia vuelve a perder una oportunidad de gol. Luis Díaz no aprovechó el corte en la mitad de la cancha y llegó, pero sin hacer daño.

16: Bolivia se acerca al sector de la bomba defendida por Ospina.

17: Colombia, sólido en la parte defensiva. El partido sigue 0-0.

18: El equipo de Rueda es ordenado. Mantiene sus líneas defensivas y ya empieza a jugar un poco más adelantado. Los centrales se ubican sobre la mitad de la cancha.

20: Bolivia llega más al arco de Ospina. El equipo de Farías sabe aprovechar el método defensivo de los equipos que van a La Paz, pero Colombia es ordenado en defensa.

25: Primer remate de Bolivia al arco de Ospina. El partido sigue 0-0.

26: Se acercó ahora Colombia. Un tiro libre lejano de Quintero.

29: Otra llegada de Colombia que termina en las manos de Lampe.

30: Colombia toca y toca sobre las inmediaciones del arco de Lampe. Bolivia también se defiende bien. 0-0.

34: ¡Susto para Colombia! Ospina fue sorprendido por un pase de uno de sus defensas. El partido continúa 0-0.

40: Tiro libre para Colombia que picó en la barrera. Cuadrado lo lanzó.

45: Amarilla para Daniel Muñoz, lateral de Colombia.

45+: Finalizó el primer tiempo en La Paz. Colombia y Bolivia empatan 0-0.