El ‘Cucho’ Hernández lanzó unas duras palabras sobre la selección Colombia

Los colombianos Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Jesús Ferreira, con motivo este jueves del MLS Media Day en Miami, fueron preguntados por su relación con la selección de Colombia y ninguno de los dos se mostró plenamente motivados al respecto. Ferreira, goleador del Dallas FC y que ya es a todas luces futbolista de la selección de Estados Unidos, explicó por qué finalmente no eligió al conjunto 'cafetero'. "Fue una decisión muy difícil para mí y mi familia. Lo pensé mucho tiempo antes de decidirme. Pero la realidad es que Colombia nunca me dio la oportunidad", dijo en un encuentro con los medios. "Si me hubieran dado la oportunidad, mi papá jugó con esa camiseta y para mí era seguir sus pasos. Estados Unidos me dio todo lo que necesitaba, siempre me ha demostrado el cariño, que me querían, me ayudaron a hacer el proceso mucho más fácil. Me llamaban para convocatorias cuando no podía jugar. Estoy muy feliz de representar a Estados Unidos y lo haré con todo mi corazón", manifestó muy claramente el delantero. Sobre su 'corazón dividido' entre los 'cafeteros' o los norteamericanos de cara a la Copa América, reconoció lo que siente por ambos: "Si no estoy en la lista, voy 60% con Estados Unidos y 40% con Colombia. Si estoy en la lista iré al 100% con Estados Unidos". Por su lado, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, que sí puede representar a Colombia, lo definió como un deseo pero no una obsesión.

"Sinceramente, es algo que no está en mi cabeza todos los días", indicó. "Me he centrado en asentarme en el club, en hacer un buen trabajo. A raíz de eso es como me llegará la convocatoria. Así que no es algo que me mate la cabeza, pero si bien ahora llega la Copa América, depende de cómo lo haga en esta primera mitad de temporada podré estar cerca o no. Si llega la oportunidad la voy a disfrutar y si no seguiré luchando por estar en la selección como siempre", explicó el campeón de la MLS Cup en 2023 con el Columbus Crew. 'Cucho' quiere más en 2024 Después de una temporada para el recuerdo y culminada con el título, 'Cucho' quiere seguir mejorando en todos los sentidos. "El objetivo este año es superar los números, no me planteo nada menos que eso. Quiero superarme a mí mismo, es cierto que ha sido el mejor año de mi carrera, pero quiero hacerlo mejor. Y colectivamente volver a pelear el campeonato", comentó. Es sencillo explicar lo que la MLS le ha aportado al atacante después de varias temporadas en Europa.