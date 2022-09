“Estábamos siendo tibios”: el regaño de Néstor Lorenzo tras el primer tiempo de Colombia contra México

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo reconoció que les dijo muchas cosas a sus dirigidos tras irse al vestuario perdiendo 2-0 en el amistoso que terminaron ganando 3-2 frente a México.

“En principio les dije que no alcanzaba con lo que estábamos haciendo, que nos comprometimos a hacer un partido intenso y que estábamos llegando tarde en la jugada. Que estábamos siendo tibios. A los 5 minutos estábamos perdiendo ya, el otro gol también fue medio accidentado. México con su presión y mérito nos hizo daño y nos hizo ver muy mal. Hablamos de eso. El compromiso era jugar a mil y estábamos jugando a 200. Lo atribuyo a la falta de confianza y con un equipo como México lo pagas caro”, manifestó el estratega en la rueda de prensa posterior al compromiso.

“El partido con Guatemala se hizo desde el primer minuto. (Pero) en este sí salimos mal desde el fondo. No fue solo que no hubo intensidad, también tuvimos inseguridad en la salida y eso a México lo agrandó”, agregó.

Así mismo, se refirió al cambio de posición de Cuadrado en el segundo tiempo, con el que el referente mejoró y también la Selección. “Tuvimos el inconveniente de tener a Muñoz y Uribe lesionados. No graves, pero preferimos no arriesgarlos y queríamos ver a otros muchachos. Lo de Juan necesitábamos circulación rápida y pensamos que nos podía ayudar en ese sector y lo hizo fantástico”.

También atribuyó a las sustituciones el crecimiento del equipo en la etapa complementaria. “Los cambios tienen que ser pequeños pero permanentes. Creo que tenemos que ir consolidando situaciones y sociedades que uno prueba y salen bien o salen mal. Es un largo camino y hasta el último momento vamos a seguir creciendo y no quiero hablar de porcentaje porque vamos a hablar de crecimiento. Se van dando pasos. Hoy el planteo del primer tiempo no fue bueno, pero en el segundo tiempo lo hicimos mejor, más intenso, ganamos confianza y México perdió confianza. No hay que hablar de porcentaje sino de crecimiento”.

Además, hizo un balance de los futbolistas utilizados en ambos compromisos amistosos. “Jugamos el sábado a la noche y tuvimos el viaje. Es difícil, pero lo habíamos programado y priorizamos la recuperación de muchos jugadores. Cambiamos la defensa y el volante tapón y los otros la mayoría repitieron, pero todos fueron sustituidos en este y el partido anterior. Así compensamos para que los viajes y la diferencia horaria no fuera en detrimento de su condición física”.

De esa manera la era de Néstor Lorenzo inició de forma positiva pensando en las Eliminatorias para el Mundial del 2026 y la Copa América del 2024. No obstante, él es cauto con lo sucedido.

“El crecimiento es difícil de analizar y de seguir el progreso. Hay uno individual y otro del equipo. Mecanismos, automatismos y sociedades. En ese sentido analizaremos paso a paso y partido a partido siguiendo la evolución en sus clubes y cuando tengamos la oportunidad de juntarnos”.