De la mano de don José, la escuadra cafetera vivió los mejores años de su reciente pasado futbolístico.

El experimentado entrenador llevó a los nuestros a su mejor presentación en una cita orbital alcanzando los cuartos de final en Brasil 2014.

Luego, en un ciclo menos exitoso, el combinado nacional clasificó a Rusia 2018, donde accedió hasta los octavos de final.

Pékerman estuvo sentado en el banquillo de Colombia en 78 ocasiones, con un balance de 42 victorias, 20 empates, 16 derrotas. En su paso por el seleccionado nacional, el equipo anotó 124 goles y recibió 59 tantos.

Tal vez ese basto conocimiento de nuestro fútbol y de nuestros jugadores hacen que el duelo de este martes tenga un alto grado de dificultad.

Colombia tiene dos escenarios para ilusionarse con el repechaje. Requiere de una victoria ante la escuadra venezolana y que Perú empate o pierda como local ante Paraguay.

La otra situación que favorecía al elenco de Reinaldo Rueda es empatar en Venezuela, que Perú pierda y que Chile no le gane a Uruguay.

Una tarea que parece milagrosa, pero a la que se aferran cuerpo técnico, jugadores e hinchas de Colombia que sueñan con disputar su tercer mundial consecutivo.

Lo preocupación no solo pasa porque se pueda dar la combinación de resultados, sino por enfrentar un duro escollo como será este cuadro venezolano dirigido por Pékerman.

“Yo considero que el partido ante Venezuela no va a pasar por el factor de conocimiento que Pékerman tiene de nosotros o viceversa. Veo que va a primar el factor mental, de una generación de futbolistas que se la jugaron por don José cuando estuvo en la Selección Colombia y deseaban que continuara, pero recordemos que esa decisión fue alejada al deseo de los jugadores”, comentó el periodista y relator Tito Pucetti del canal Win Sports.

Y es que esa es otra situación que va a estar sobre el ambiente y es la forma como salió el argentino de la dirección técnica de Colombia.

“Para Pékerman, para Pascual Lezcano y ese grupo de trabajo será muy especial enfrentar a Colombia. Estoy seguro que van a querer ganarle a Colombia como sea, pero aspiro que Reinaldo pueda motivar a este grupo, que en su mayoría estuvo con don José, y vaya a derrotar a su exmaestro”, agregó Pucetti.

Mientras que Pékerman inicia un ciclo proyectado a dar la pelea en la eliminatoria al Mundial de 2026, para Rueda es jugarse su última chance de estar en una nueva cita orbital, aunque esta sería más especial, porque es poder dirigir a Colombia en una Copa del Mundo; antes lo hizo con Honduras y Ecuador.

“Hoy para ningún entrenador debería ser secreto el equipo al que enfrenta, lo haya o no dirigido, lo conozca o no. Existen mil maneras de enterarse cómo juega tu adversario. Más allá del afecto y el saludo que se van a dar antes del pitazo inicial no significa nada. Puede que exista un conocimiento desde el punto de vista humano de ambas partes. Acá el tema es que el técnico, llámese Pékerman o cualquier otro, tenga la suficiente información para enfrentar a ese equipo. Lo único importante en verdad es saber si lo saludan o no, el resto no tiene peso”, indicó Fernando Niembro, periodista argentino que analiza para Colombia las eliminatorias mundialista.

José Pékerman asumió las riendas de la selección venezolana a finales de enero y su gran meta es clasificar por primera vez a la ‘Vinotinto’ a un Mundial. Recordemos que es la única escuadra de Suramérica que nunca se ha dado ese gusto.

En el país vecino han asumido este capítulo de Pékerman con mucha esperanza de cara al futuro del fútbol venezolano.

“Aunque son muy pocos partidos para evaluar si esta selección venezolana ya ha tenido algún cambio con Pékerman, en lo futbolístico ha dado señas como contar con un enganche tradicional. Además, está incorporando jugadores juveniles pensando en recambio a futuro. Fuera de la cancha se han visto cosas distintas en el manejo de la comunicación como lo hizo en Colombia. Ha dicho que el futbolista venezolano técnicamente es similar a los demás de Suramérica, pero debe mejorar la parte mental y allí es donde va a trabajar de cara el próximo proceso eliminatorio”, explicó el comunicador Carlos Domínguez de GolTV sobre lo que han sido estos primeros meses del argentino en suelo patrio.

Los antecedentes de Colombia visitando a Venezuela no han sido positivos. La ‘Tricolor’ solo ganó uno de los últimos ocho juegos por eliminatoria jugando en Venezuela.

La ilusión se mantiene, pero habrá que superar a un viejo conocido como es Pékerman y esperar que Paraguay nos dé una mano en Lima.

Datos

José Pékerman fue nombrado el pasado 30 de noviembre entrenador de Venezuela, un equipo desahuciado en la vía a Catar 2022.

El estratega argentino tiene la meta de construir un proyecto con vistas al Mundial de 2026, que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

Pékerman, quien comandó a Argentina en la Copa del Mundo de Alemania-2006 y a Colombia en las ediciones Brasil-2014 y Rusia-2018, se estrenó en el banquillo de Venezuela enfrentando a Bolivia, juego que terminó 4-1 a favor de la ‘Vinotinto’.

Luego cayó goleado 4-1 en Montevideo ante Uruguay y el viernes pasado perdió 3-0 con Argentina, en juego de la jornada 17 de la eliminatoria y que se disputó en Buenos Aires.