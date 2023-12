La revelación de Reinaldo Rueda: "Le dije a James, prefiero que dejes de jugar 5 partidos, pero que juegues 5 años más".

El entrenador vallecaucano que actualmente dirige a la selección de Honduras, tuvo un desastroso paso por el equipo nacional de Colombia, con el que no logró clasificar al Mundial de Qatar en 2022.

“Me duele el corazón todavía”, pronunció Rueda cuando se le preguntó sobre la eliminación de la selección Colombia en el programa Olfato de Gol con Tomy Arguelles, en el que también habló sobre su presente profesional.

“Fue algo inédito, nunca me había sucedido en mis 40 años de entrenador. Me duele el corazón todavía. No esperé que me fuera a pasar pero me pasó y es una de esas lecciones duras del fútbol. Si se revisan las métricas fuimos de las selecciones que más balones recuperaba en zona rival y las llegadas en los primeros minutos con gran colectividad, pero falta de eficacia. El equipo se fue llenando de ansiedad (...) Todos querían marcar, pero no se dio", señaló el entrenador.