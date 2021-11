Muriel, quien regresa después de superar una lesión, se mostró complacido por estar de nuevo en la Selección y con la emoción del regreso.

“Contento de nuevo de estar acá, es una motivación grandísima estar en la Selección encontrarme con los compañeros, estar fuera me hizo extrañar todo esto y por eso al regresar se llega con mucha más motivación y muchas ganas y alegría de estar acá”, dijo.

Sobre el duelo ante Brasil, el delantero enfatizó en que Colombia tiene todas las armas para de manera inteligente interpretar los momentos del juego y buscar un buen resultado.

“A los brasileños les gusta manejar y mantener el balón, debemos saber interpretar con inteligencia cada momento del compromiso, cuando tengamos que apretar hacerlo, cuando podamos salir, ir con decisión, es un partido que se juega de manera especial”, avanzó.

Muriel resaltó que el regreso de James Rodríguez además de darle alegría al grupo, les genera expectativa para poder aprovechar las condiciones del 10 de la Tricolor.

“James nos da una posibilidad más para lo que es el partido, su capacidad técnica, visión de juego, lo que genera en el terreno seguro es una herramienta importante, esperemos que sea esa pieza clave que falta para generar esas ocasiones y marcar para sacar diferencia”, dijo. “Llegó con una gran motivación y tenerlo nos da alegría porque lo que representa para el fútbol colombiano y la Selección”, agregó.

El artillero mencionó también que tras su lesión trabajó duro para recuperar la forma física. “En los minutos que he jugado me he sentido bien, y la comunicación con el profe (Reinaldo Rueda) es constante así uno esté o no con el grupo, siempre nos hace sentir que hacemos parte de esta familia y eso es importante”.

Al ser consultado sobre la presunta pelea con James Rodríguez en el partido ante Uruguay en el Metropolitano, el delantero respondió: “a veces no vale la pena ni siquiera salir a aclarar rumores falsos. Me gustaría que existiera una cámara dentro del día a día de la Selección y siempre hemos compartido, lo tengo al lado del comedor, mi relación con él va más allá de la Selección, nos conocemos desde que tenemos 17 años y tenemos una buena relación”.

Los debutantes

Luego el turno en la rueda de prensa fue para Diego Valoyes y Sebastián Gómez, quienes se mostraron felices por la oportunidad y animados por el buen recibimiento que les hizo el grupo. Valoyes, quien no pasó por ningún proceso en selecciones menores, dijo que este era su sueño y que por eso espera aprovechar muy bien la oportunidad.

“Estoy agradecido con Dios y con el profe por estar acá, por darme esta oportunidad, es uno de los sueños que tenía desde niño, y ahora solo pienso en concentrarme para dar lo mejor, y aportar lo máximo, para aprovechar la oportunidad”.

Gómez por su parte, argumentó que está viviendo días especiales, muy bonitos, haciendo realidad un sueño y con la motivación de aprender, hacer las cosas bien y de representar al país.

Sobre la ausencia de Mateus Uribe, le deseó una pronta recuperación y sostuvo que el ambiente al interior del grupo es muy bueno, muy positivo y que están trabajando muy fuerte para buscar un buen resultado ante Brasil.