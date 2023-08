La atacante colombiana Catalina Usme aseguró este sábado que a pesar de caer 2-1 en cuartos de final del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda con Inglaterra, el objetivo del equipo -que es ser campeonas del mundo- no cambia y dijo que su país volverá a intentar cumplirlo en cuatro años.

"El objetivo no cambia, el objetivo es ser campeonas del mundo. En esta ocasión no se dio, pero el objetivo no cambia en absoluto. Este es un grupo maravilloso que tiene que volver a representar de la mejor manera al país, me voy feliz con lo que pudimos construir", afirmó a periodistas la jugadora de 33 años tras el partido.

Catalina Usme, goleadora histórica de Colombia con 52 tantos, manifestó que para las más veteranas es difícil salir eliminadas del Mundial en un duelo en el que tuvieron "oportunidad de revertir".

"Creo que nos hacen dos goles que no nos habían hecho en todo el Mundial porque veníamos siendo muy sólidas, pero bueno ese es el fútbol", dijo la artillera del América de Cali y añadió: "Hay que volver a levantarnos, mañana volver a sonreír y volver a disfrutar".

La atacante espera que este no sea su último Mundial, aunque es consciente de que todo dependerá de cómo llegue a la cita de 2027, en la que tendrá 37 años.