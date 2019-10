El partido en Lille (Francia) ante los argelinos dejó muchas dudas por el resultado amplio en contra, pero también por la falta de variantes, de fuerza mental y de capacidad de reacción del equipo cuando estuvo por primera vez abajo en el marcador tras un error individual de Óscar Murillo en salida.

LA CAÍDA EN LILLE PREOCUPA, PERO NO ALERTA

Dice Juan Felipe Cadavid (RCN y Win Sports) que “los resultados en contra como este 3-0 son escandalosos, se ve terrible, pero es como la sangre; uno se cae y hay un ‘chorrero’ de sangre, pero usted limpia y al final pues sí hay una herida pequeña. Entonces comienzan a hablar de estadísticas, pero vamos al análisis de los primeros 15 minutos de Colombia y fueron buenos. Nos imponíamos a Argelia hasta el error individual de (Óscar) Murillo”.

Entre tanto, para el periodista Francisco Henao, de El País, las cosas pueden complicarse aún más si el planteamiento no cambia en la fecha FIFA de noviembre, la cual será la última antes de la competencia oficial.

“Si esa es su apuesta, vamos a sufrir por muchos partidos. Queiroz debe revisar y analizar si vale la pena exponer al equipo a derrotas y partidos malos como el de Argelia sin un jugador como James”, añadió.

Por otro lado, para Juan Felipe el mayor problema de la goleada a manos de los argelinos es que después de la primer anotación africana no hubo capacidad de reacción por parte del seleccionado nacional.

“Parece que es un equipo que cuando recibe un gol no tiene las herramientas o mentalmente no es fuerte, Colombia se desesperó y no hubo orden. Si uno se pone a ver el trámite del juego, no fue una pasada por encima, hubo momentos en los que la pasamos mal. La derrota se ha llevado a un show”, comentó.

PRESCINDIR DE LA FIGURA NACIONAL

Por diferentes circunstancias James Rodríguez y Falcao García no han podido estar en las últimas dos listas de convocados de Queiroz, eso sin mencionar la notable ausencia por la banda derecha de Santiago Arias, uno de los fijos en el pasado proceso y que actualmente juega en el Atlético de Madrid.

Para Francisco Henao “la ausencia de James es la más notoria, es el que le da la identidad a la Selección Colombia y es muy difícil cambiar el chip. Siempre hemos jugado con un ‘10’ y salir de un momento a otro a cambiarlo requiere mucho tiempo”.

Apoyando la idea de Henao, Ronaldinho en la rueda de prensa que dio este miércoles en Bogotá aseguró que “la importancia del ‘10’ la saben todos los que conocen de fútbol. Diego Maradona, Pelé, Carlos Valderrama siempre me gustaron. Esos jugadores siempre me llamaron más la atención”.

Sin embargo, Juan Felipe dejó claros dos puntos: necesitamos la verdad en el tema puntual de James y el cucuteño no es un ‘10’ clásico con el que estaba acostumbrada a jugar la Selección.

“Yo si quisiera tener claridad, él no quiso venir, el técnico decidió no llamarlo. Lo único oficial que sabemos es lo que dijo Queiroz, que no hubo acuerdo, pero no dio las razones por las que no vino”, indicó y agregó: “yo empiezo por entender que James no es un ‘10’. El es un jugador con capacidad de filtrar pelotas, pero también puede cumplir muchas otras funciones. Él se puede desarrollar como extremo, sin serlo, por derecha e izquierda. Lo que le pedían (Niko) Kovac y (Zinedine) Zidane lo puede hacer en la Selección”.

Además, Francisco añadió que la falta de enlace lo hace acordar de “algunos partidos de (José) Pekerman, cuando a veces ponía a Falcao, (Carlos) Bacca, (Luis Fernando) Muriel, a veces a Duván (Zapata). Prescindiendo de jugadores que son muy rápidos, por ejemplo (Yimmi) Chará ya no fue llamado, a Luis Díaz le dan pocos minutos. Jugando con hombres de área, parecidos, se dan muchas ventajas y está dejando de explotar las bandas”.

NUEVOS NOMBRES EN EL PROCESO

Acá hay posiciones encontradas. Para unos han habido más aciertos que desaciertos, para otros ha sido al contrario; lo cierto es que con Queiroz al frente de la ‘Tricolor’ han aparecido jugadores que no estaban cerca del radar del pasado cuerpo técnico.

“Ese fue el último partido (Vs. Argelia) en el que probó para darse cuenta que hay jugadores de equipo y otros de Selección. En noviembre ya debe poner el equipo que es. Yo difiero mucho de la gente que habla bellezas de Yairo Moreno. No lo descarto, pero el entrenador ya lo da como imprescindible. A mí me parece que le falta muchísimo para pensar en él como titular”, aseguró Henao.

Sobre el tema, Cadavid opinó diferente, comentando que le valora al portugués mucho “el encontrar jugadores que de pronto uno no veía cercanos a Selección como Yairo, (Alfredo) Morelos, jugadores que se han ganado un espacio y son alternativa”.

Pero Francisco fue mucho más allá, indicando que algunos de los que ya no deberían sumarse al equipo son Orlando Berrío, por ejemplo, así como Óscar Murillo “a quien ya le pasó su momento, y en ataque podríamos ver lo de Muriel. En los laterales seguimos con falencias, pero también en la pareja de centrales. Creemos que porque Dávinson (Sánchez) y Yerry (Mina) juegan en Premier estamos bien cubiertos. En la pareja de centrales falta un jugador más técnico y no tan físico como ellos dos, como Mario Alberto, Andrés Escobar, Alexis Mendoza, Jorge Bermúdez”.

UN SISTEMA UN POCO MÁS CLARO

Dentro de las cosas positivas en las que varios coinciden es que con el entrenador europeo se ha ido trabajando en una idea mucho más clara de la que resultó ser con Pékerman en el final de su etapa.

“Somos un equipo mucho más sólido, indiferente de lo que pasó ante Argelia, que fue un accidente. Como el 5-0 ante Argentina, éramos un buen equipo pero no goleábamos a nadie y esos accidentes pasan en el fútbol. Somos un equipo moderno con una idea muy europea, va encontrando uno a lo que juega el equipo”, expresó Juan Felipe.

Y añadió: “con Pekerman, que tiene todos los méritos ganados, el equipo ganaba pero fue perdiendo identidad. Este es un equipo reconocible, a unos les gustará y a otros no, pero hay un norte”.

Por su parte, Francisco comentó que “Queiroz es ofensivo y eso lo rescato yo. Juega con un mediocampista de marca, por ejemplo (Jefferson) Lerma o (Wilmar) Barrios. En otras ocasiones lo acompaña por James y Cuadrado con tres hombres en punta. El busca aprovechar la cantidad de jugadores buenos que hay en ataque”.