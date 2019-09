Ni la intensidad, ni el dominio, ni la dinámica de juego exhibida por la selección Colombia fueron suficientes para doblegar a su similar de Venezuela, en juego amistoso disputado anoche en Tampa, Estados Unidos.

La ‘Tricolor’ fue netamente superior a la ‘Vinotinto’, pero no pudo trasladar esa superioridad en el marcador, y saldó con un 0-0, un compromiso que debió haber ganado por lo menos por tres goles.

Queiroz salió con un equipo totalmente diferente al utilizado ante Brasil el pasado viernes. Tal vez para ver y probar a sus convocados, pero a pesar del volumen ofensivo mostrado, especialmente en la etapa inicial, careció de definición, además de que Wuilker Fariñez, arquero ‘Patriota’, ganó siempre ante los ágiles nacionales, teniendo en Santos Borré al máximo dilapidador de opciones de gol.

Más de lo mismo

En la segunda parte Colombia siguió dominando y mandando en el partido, pero siguió adoleciendo de falta de definición. Otra vez más Santos Borré desperdició la más clara.

Vinieron los cambios, y entre ellos, Queiroz sacó a los dos mejores jugadores de Colombia, Juan Guillermo Cuadrado y Yairo Moreno, quienes por fuera, eran los que generaban fútbol ofensivo.

Y además, el ingreso de Luis Fernando Muriel, Duván Zapata y Róger Martínez, a falta de 20 minutos para terminar el juego, no dio frutos, y no dio frutos porque no había quién generara fútbol ofensivo.

Al final, especialmente los últimos 10 minutos, el fútbol y dominio de Colombia se perdió en el campo de juego, lo que aprovechó Venezuela para atacar y llevar riesgo a la portería defendida por Álvaro Montero, que salvo contadas excepciones, había sido un espectador más.

Así las cosas, el experimento de Queiroz, de no llevar un creativo, le salió caro ante la ‘Vinotinto’, pues con un equipo que se mostró superior, no pudo ganar.