Con el fracaso del entrenador vallecaucano se supo que en su contrato estaba estipulado que en caso de no clasificar al Mundial de Catar tenía que abandonar el cargo. Desde hace 21 días se han hecho especulaciones sobre la persona que debe asumir el mando de la ‘Tricolor’.

Los perfiles que suenan

Han salido algunos nombres de los posibles candidatos a dirigir la Selección Colombia. Marcelo Bielsa, Luis Fernando Suárez y Alberto Gamero suenan en un debate que se pregunta si debe ser nacional o extranjero el DT.

"No tenemos preferencia, lo ideal es buscar a la persona, empezar a buscar alguien especializado en selecciones, aunque todos tuvieron una primera vez. La nacionalidad puede ser cualquiera. Estamos en la búsqueda", expresó Ramon Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Yo no tengo un nombre. Ni me interesa saber uno. Sin embargo, sí me gustaría uno con las cualidades de Ancelotti. Un tipo que ponga a los jugadores en las posiciones que son. Que arme un buen grupo y tenga camerino”, comentó el periodista de El Tiempo Gabriel Meluk.

“A mí me gustan dos opciones. Uno local y otro internacional. El nacional me parece que sería bueno Luis Fernando Suárez. Un técnico serio y trabajador que sabe lo que es llevar a dos selecciones a un Mundial, como lo hizo con Ecuador. Él sabe lo que es ser un seleccionador y no un entrenador”, dice el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports.

“El otro es Marcelo Bielsa. Es alguien con trayectoria. Conoce estas eliminatorias al haber dirigido a Argentina y Chile. Me gusta porque podría hacer lo mismo que hizo con Chile y fue coger un grupo de jugadores antiguos y juntarlos con una nueva generación. Una transición muy interesante”, agregó Rodríguez.

Por su parte, el periodista Óscar Rentería, opina que “hay muchos nombres en el escritorio. Jesurún anuncia que lo están estudiando muy cuidadosamente para no equivocarse. Yo considero que el técnico de Colombia para el próximo Mundial debe ser extranjero. Debe ser alguien que haya triunfado en selecciones. Tiene que ser uno que no venga fracasado como lo hizo Rueda de Chile. Un entrenador que conozca los jugadores que están en Europa”.

“El espectro de los técnicos colombianos se cerró completamente. De los de experiencia, Luis Fernando Suárez está ocupado. Quedaría un albur, el de Gamero y el de Hernán Torres, que hoy en día son los mejores entrenadores en el fútbol colombiano, pero esta federación no se dará la pela de nombrar a técnicos sin experiencia y correr un riesgo enorme”, compartió el periodista de Caracol Radio César Augusto Londoño.

Por otro lado, Jesurún descartó las opciones de Alfaro y Gareca. "No tenemos nombres, pero lo de Alfaro es falso, tiene contrato con Ecuador, lo mismo Gareca con la selección inca, ese rumor de prensa es falso".

¿Cuándo debe llegar?

Sin poder ir al Mundial, es inevitable para algunas personas sentir la urgencia de un nuevo técnico lo más pronto posible. La ‘Tricolor’ llama la atención de algunas selecciones para servir de ‘sparring’ como preparación a Catar. Además de los amistosos que se le pueden programar a Colombia para las fechas Fifa.

"No sabemos, la idea es lo más pronto posible, nos deben permitir hacerlo con calma, pendientes de tomar una decisión que sea acertada y cualquier nombre despertará polémica, el fútbol es así. Intentamos desde hoy estar en la búsqueda de esa persona que consideremos es la ideal para este proceso", fue lo que dijo Jesurún en cuanto al tiempo de nombrar a un nuevo técnico en reemplazo de Rueda.

“A mí no me interesa que sea ya o después. Ese cuento de que hay que amar el proyecto, con las menores, los jugadores. ¡Eso al final es carreta! Hay que armar un equipo que clasifique al otro Mundial y que ojalá haga una buena Copa América”, dijo de manera contundente Meluk.

“Del afán solo queda el cansancio. Espero que no vaya a ser un tema de descarte por el querer poner a un técnico ya. Aquí hay que pensar desde la base, por eso espero que haya prudencia para escoger a alguien que venga a aportar y trabajar”, analizó el periodista Juan Felipe Cadavid.

“Por las averiguaciones que he hecho, en la Federación Colombiana se van a tomar su tiempo. ¿Qué tiempo se van a tomar? Se tomaron 7 meses para nombrar a un nuevo técnico luego de la salida de Queiroz. Reinaldo Rueda consiguió un 0-3 en Lima con dos días de trabajo. Así que no vengan a hablar del cuento que hay que tener procesos y trabajar mucho. Ese tiempo es valioso hoy. Podemos tener partidos amistosos contra selecciones asiáticas y africanas porque buscarán el fútbol suramericano, y ahí deberíamos tener ya un nuevo entrenador que arme un buen grupo para poder ir al siguiente Mundial”, dijo Londoño.

“Que venga cuanto antes para Colombia para que se informe sobre nuestra liga. Para que conozca si hay algún o algunos jugadores que le puedan servir para la Selección. De esta manera podría tener tiempo y la posibilidad de dirigir y disputar partidos amistosos. Que esté lo más pronto posible para que tenga la oportunidad de viajar directo a los partidos de los colombianos que juegan al exterior”, concretó Rentería.Por último, el presidente Jesurún se refirió a si esperar hasta el Mundial de Catar.

“No vamos a esperar hasta eso, vamos a intentar hacerlo lo más pronto posible, que no es mañana o pasado. Pero no esperar al Mundial. Si las circunstancias obligan a ello sería otra cosa. La aspiración es que sea antes. En conclusión: lo más pronto posible”.