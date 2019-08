Sin James y Falcao en la nómina, Carlos Queiroz convocó a la Selección

De los juegos amistosos, Queiroz admitió que “los partidos son muy buenos para nosotros, Brasil y Venezuela, pero estamos en un momento, no solo Colombia, muchas selecciones, de cambio muy difícil, hay que reinventar soluciones para la preparación de jugadores, con los calendarios que hay ahora en cada continente, por eso las selecciones de sur américa están casi bloqueadas para encontrar rivales, porque no es bueno para jugar sólo entre nosotros.”.

“Pero son partidos amistosos y no tenemos mucho tiempo de preparación, así que no podemos tener la opción de perder tiempo, por eso tengo cuatro arqueros, porque si en cualquier momento no puedo contar con David, tengo que tener a los otros arqueros en ritmo, con experiencia y capacidad, pero es mi responsabilidad que si infelizmente un jugador no está, esta el equipo y siempre hay que trabajar en la cultura del suceso, del rendimiento, para poder llegar adelante”, concluyó Queiroz.

La nómina

Arqueros

David Ospina, Aldair Quintana, Álvaro Montero y Eder Chaux.

Defensas

Stefan Medina, Luis Manuel Orejuela, William Tesillo, Cristian Borja, Yerry Mina, Jhon Luumí, Dávinson Sánchez y Óscar Murillo.

Volantes