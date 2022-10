Colombia ya conoce el contendor que enfrentará en los cuartos de final del Mundial sub-17 femenino de fútbol que se disputa en la India.

Se trata de Tanzania, que, tras igualar este martes 1-1 ante Canadá, terminó segunda en el Grupo D con 4 unidades.

En su debut mundialista, el equipo africano perdió 4-0, pero luego enderezó el camino al derrotar 2-1 a Francia. En esa jornada, Tanzania no solo marcó sus dos primeros goles en un Mundial, tanto en femenino y masculino, sino que además logró su primera victoria en esta clase de certámenes.

En el último duelo de la fase de grupos, Canadá comenzó ganando el encuentro con anotación, de penalti, de Amanda Marie Allen (14’). Sin embargo, al 35’, Tanzania igualó gracias a Veronica Gabriel Mapunda.

El primer lugar de este grupo fue para la selección de Japón (9 unidades), seguida por Tanzania (4) y las eliminadas Canadá (2) y Francia (1). Las niponas derrotaron 2-0 este martes a las francesas.

El encuentro de cuartos entre las criollas y las tanzanas será este sábado, a partir de las 6:00 de la mañana.

Los otros duelos serán Estados Unidos-Nigeria (viernes, 6:00 a.m.), Alemania-Brasil (9:30 a.m.) y Japón-España (sábado, 9:30 a.m.).