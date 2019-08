El tenista vallecaucano fue una de las gratas sorpresas en el llamado del capitán Pablo González en enero de este año para enfrentar a Suecia en Bogotá y dar el paso al Grupo Mundial por primera vez en la historia. Desde ese momento, el juvenil de 19 años de edad entendió que estaba en la élite nacional.

“Esas dos semanas fueron bastante especiales, no me esperaba que me llamaran, cuando me llamaron fue súper bueno, lo afronté profesionalmente, fui como una esponja para absorber todo lo positivo, de hecho aprendí mucho de todos, de rutinas, patrones de juego, que es motivación para lo que viene”, reconoció Alejandro.

Sin embargo, Hoyos sufrió meses después una lesión que lo alejó de las canchas por unas 15 semanas, justo en esta época de transición entre júnior y mayores, un cambió que “se siente, al principio es difícil, por el cambio de nivel, porque se pierde más de lo que se perdía antes, pero es cuestión de adaptación, de buscar partidos y encontrando el nivel”, según explica.

Y el nivel lo encontró rápido, porque hace dos semanas regresó de la lesión y en dos torneos todavía no conoce la derrota. Primero ganó en su casa, en la sede de la Liga Vallecaucana de Tenis, en dobles junto con su entrenador Carlos Salamanca y en sencillos frente al risaraldense Juan Montes.

Esa victoria lo llevó la semana anterior a Pereira, en donde de nuevo ganó todos sus partidos para ser el campeón del Torneo Profesional Clase A, venciendo esta vez en la final a Rodrigo Echavarría para seguir avanzando en su retorno a la actividad profesional, que esta semana ya lo tiene en Armenia, para la Copa del Café en el Club Campestre de la capital del Quindío.

Una vez finalice la Copa del Café, Alejandro emprenderá una gira de torneos internacionales durante un mes, para continuar con su camino profesional, en el que sueña a corto plazo con “estar entre los 300 del mundo” para luego ir por su gran meta, la de “ser ejemplo para nuevas generaciones a través del deporte”, reconoce Alejandro.

Hoyos hace parte del listado de colombianos llamados a ser las figuras de los próximos años, como Nicolás Mejía, Daniel Galán, Felipe Escobar y Felipe Mantilla, entre otros.