Cabal sí jugará el Australian Open a pesar de la situación de Farah

Para la pareja número uno del mundo en el ranking ATP del 2019, este inicio de año no está siendo el mejor: días atrás tuvieron que bajarse del ATP 250 de Adelaide por una molestia en la espalda de Juan Sebastián y ahora este se queda solo en el camino del primer Grand Slam del calendario por el analítico adverso de Robert.

Lea también: “Creo en ti, Robert”: mensaje de Cabal luego del positivo de Farah

Mientras Farah se asesora y planea cuál será su siguiente paso para defenderse ante esta situación de la que fue informado en las últimas horas por la ITF (Federación Internacional de Tenis), Cabal seguirá activo para no perder ritmo de competencia. Una decisión que seguramente tomó con el beneplácito de su gran amigo.

Desde el Equipo Colsanitas informaron que ‘Sebas’ no se retirará del Australian Open y que este jueves dará a conocer el nombre del tenista que lo acompañará en el cuadro de dobles en el que no defiende puntos, ya que el año pasado no pasaron de primera ronda; cualquier resultado mejor le ayudará a él (no a Robert) a seguir en el primer lugar del escalafón mundial.

En anteriores oportunidades Cabal ha competido con tenistas como el argentino Eduardo Schwank, la estadounidense Abigail Spears (mixto), el filipino Treat Huey, el ruso Dmitry Tursunov, los colombianos Alejandro Falla, Carlos Salamanca, Alejandro González y Nicolás Barrientos.

Lea también: Boldenona ‘ataca’ al tenis colombiano