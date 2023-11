"Después de esta derrota no tengo opciones, todas las que tenía para acabar número 1 al final del año se han ido. No vamos a pensar eso, creo que oportunidades hay cero", dijo Alcaraz, visiblemente tocado por la derrota en un torneo al que llegaba con altas expectativas.

El español atribuyó su mal partido "a lo mental", consideró que su nivel de juego fue "decente" pero que no supo aprovechar las pocas oportunidades que le dio un rival que "no tuvo bajones".

"Mi tenis precisa de un nivel físico alto, pero de movilidad, de rapidez, me ha faltado mucho. Me he sentido lento", afirmó.

Aunque aseguró que normalmente trata de olvidar rápido las derrotas, confesó que "en días como este es más difícil".

"Perder en primeras rondas de torneos que esperas llegar a las rondas finales o que te exiges duele. Hoy es de las pocas veces que no quiero pensar en los días próximos, en los entrenamientos. Pero hay que hacerlo, queda un torneo. Pero estas derrotas duelen mucho", comentó.