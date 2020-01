Luego de vencer al italiano Filipp Baldi en dos sets (6-1 y 6-2), el santandereano tuvo en la madrugada colombiana de este jueves el duro reto de dejar en el camino a Jung (125 del mundo) con quien luchó por casi dos horas en la cancha 14 del Melbourne Park.

Aunque tuvo que esforzarse, Galán se impuso con parciales 6-3, 3-6 y 6-3 resaltando en su rendimiento los 10 aces que metió para doblegar al asiático e instalarse en la última ronda de la ‘qualy’ de un Grand Slam por cuarta vez en su carrera.

Daniel, quien es la raqueta número uno del país en la actualidad en el puesto 186 del mundo, nunca ha podido entrar al cuadro principal de los grandes torneos de la ATP ya que en el US Open 2018 cayó con el noruego Casper Ruud, en el US Open 2019 perdió con el francés Gregoire Barrere y en Roland Garros 2019 no pudo con el esloveno Blaz Rola en ese último partido clasificatorio.

En esta oportunidad su rival será el australiano Aleksandar Vukic, número 268 del mundo, quien derrotó al italiano Thomas Fabbiano (6-7 y 4-6) y el alemán Matthias Bachinger (6-4 y 6-3) en las dos pasadas rondas del Abierto de Australia.

Por otro lado, quien no pudo seguir en ese camino al cuadro principal fue la cucuteña María Camila Osorio luego de perder por 6-1 y 6-4 con la china Xiyu Wang. Ahora el reto para la joven de 18 años serán varios torneos menores para continuar su preparación en los seniors en los que ya sumó ocho puntos en el ranquin WTA.