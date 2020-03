Ratificando el porqué es el número uno del tenis nacional, el santandereano Daniel Elahi Galán Riveros le dio el primer punto a Colombia en su duelo ante Argentina en la serie de clasificación a las finales de la Copa Davis, que se disputa en el Palacio de los Deportes en Bogotá.

Tras hacer un gran partido, en el que supo mantener a raya a su adversario, el espigado tenista santandereano, 148 del ranking ATP, derrotó en dos sets, por 6-1 y 6-4 al argentino Leandro Mayer, 118 del escalafón, en 68’ de partido.

Sobre el inicio arrollador en la primera manga, Galán manifestó que afortunadamente le “tomó uno o dos games tomarle el ‘timing’ al saque de ‘Leo’ (Mayer). Él saca muy fuerte, le puse muchas bolas en juego y eso cuesta acá en la altura y con estas pelotas”.

Entre tanto, si bien parecía en el segundo episodio también pasaba derecho tras el 6-1 inicial, las cosas se complicaron un poco con dos quiebres del argentino.

“Arranqué muy bien el segundo set, con chances de irme arriba pero luego me devolvió bien, me apretó, no supe reaccionar. Logré recuperar confianza en el 4-3 que fue clave”, añadió el santandereano.

A segunda hora el pereirano Santiago Giraldo, 292 del escalafón mundial, cayó ante el argentino Juan Ignacio Londero, número 62 del mundo, por 1-2, con parciales de 7-6; 3-6 y 2-6.

Giraldo jugó de menos a más en el primer set y terminó imponiéndose en el ‘tie break’, pero luego se vio superado por su rival, que puso la serie 1-1 al final del primer día de competencias.

Hoy definirá la serie entre Colombia y Argentina con tres partidos, el de dobles y dos de sencillos. La programación iniciará al mediodía con el duelo de dobles entre Juan Sebastián Cabal y Robert Farah para enfrentar por tercera ocasión en el historial -primera en Copa Davis- a la dupla compuesta por Horacio Zeballos y Máximo González.