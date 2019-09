Este viernes, en Bogotá, los campeones del U.S. Open 2019 Juan Sebastián Cabal, Robert Farah (dobles) y María Camila Osorio (juvenil) comparecieron en rueda de prensa en la cual hablaron de sus títulos y proyección.

La primera en hablar en este mediodía fue María Camila, quien entre risas, con el carisma que la caracteriza, aseguró que ya se siente la número uno juvenil: “ya me la creo. Estoy muy feliz, emocionada por todo lo que me ha pasado esta semana. Todo ha sido gracias a Dios y a la ayuda de Colsanitas. Por su apoyo he llegado a donde he llegado”.

Enseguida tomó la palabra Farah, quien habló de lo que significa ser número uno en los escalafones mundiales y dejó una frase contundente: “ahora que estamos en la cima todos nos van a querer ganar”.

Y agregó: “hemos trabajado fuerte, no es algo que llega de un día para otro. Yo baso todo mi éxito en mi trabajo, entonces no pienso mucho en el ranking sino que lo que quiero es seguir trabajando. No me sirve de nada entrar a la cancha y decir que soy el número uno y ya gané, necesito seguir mi proceso. Al final eso es solo un número”.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando María Camila confesó que parte de su conquista en el U.S. Open tuvo una motivación mientras veía la final de Cabal y Farah.

“Me ayudó el triunfo de ellos. Estaba viendo su final, la emoción me hizo pensar en que si ellos pueden yo también, trabajan como yo, son colombianos como yo. Entré a la cancha y gané”, comentó la cucuteña.

A esto, Robert complementó: “es la primera vez que escucho que María Camila se inspiró en nosotros. Esa es una buena mentalidad, es algo que siempre hemos hablado con ‘Sebas’ de cómo hemos podido inspirar a nuevas generaciones. Ella lo tiene muy claro. Es muy competitiva, es una buena cualidad que se le ve a los grandes. Ella tiene esa sangre ganadora, de competencia”.

Cabal, por su parte, añadió que ese tipo de mentalidad “se entrena desde muy chiquitos” y en el caso particular, agregó que tuvieron “psiquiátras, pscicólogos a nuestra disposición. Algo muy importante es que hace mucho tiempo nos damos la oportunidad de jugar en altas instancias y en partidos muy cerrados que nos permite afrontar estos partidos cada vez mejor. Jugamos mejor en esas situaciones y lo asumes con mayor madurez”.

Por otro lado, en el camino de Osorio está el paso de juveniles a profesional del cual aseguró que es “la parte más difícil, junior es otro cuento. Pero después de este triunfo cerré con broche de oro esa etapa. La idea es ponerme a trabajar y otra vez a la cancha, a la realidad. Enfocarme en seguir mejorando para que el día de mañana poder estar en la élite igual que ellos”.

Finalizando, los caleños se atrevieron a hablar del anhelado premio al Mejor Deportista Del Año 2019.

“Lo que han hecho esos ‘pelagatos’ de Cabal-Farah y Egan, pues es muy bueno. Ambos han ganado lo más grande en su deporte. No sabría por quién decidirme”, dijo Cabal quien le cedió la palabra a Robert.

“Las chicas hicieron algo maravilloso en el fútbol, diciendo acá estamos nosotras. Luego, Egan lo que hizo pues... llevábamos bastante esperando ese triunfo y él logró el título y nosotros ganar dos Grand Slams. Al final del día ¿porqué no dárselo a los tres?”, propuso Farah.

Para los número uno de dobles se vienen retos importantes en Beijing, París, el Masters y la Copa Davis en Madrid, mientras que María Camila iniciará su preparación para poder entrar al cuadro principal de algún Grand Slam del 2020, su principal objetivo.